В ноябре в Минске прошло биеннале «Леонардо-2017». В нем принимали участие команды молодых архитекторов из 17 стран. Все номинации делились на 2 категории: проекты и реализованные проекты. Вместе с застройщиком «А-100 Девелопмент» мы предложили известному белорусскому дизайнеру и архитектору Евгению Бобрику, который и сам дважды был лауреатом биеннале, оценить некоторые из перспективных проектов-победителей. Евгений также рассказал, как у белорусов меняется отношение к европейским архитектурным решениям и почему в нашей столице удобно жить.

Евгений Бобрик — дизайнер и архитектор. Родился в семье архитектора Виктора Бобрика. В 2002 окончил архитектурный факультет БНТУ, в 2003 — магистратуру АФ БНТУ. С 2007 года руководит студией проектирования интерьеров и частного домостроительства в тесном сотрудничестве со строительным ателье Алины Раевской в Москве.





«Люди в городе начинают чувствовать себя, как дома: могут даже присесть на парапет»

Мы поинтересовались у Евгения мнением относительно победителей биеннале из категории «Проекты» и попросили обозначить насколько они соответствуют тенденциям в мировой архитектуре и какова вероятность увидеть задумки архитекторов в виде реализованных проектов.

Международный биеннале «Леонардо-2017» проходил в Минске 9−11 ноября в рамках Национального фестиваля архитектуры. Впервые биеннале был организован в 2005 году, а в 2009 году прошел под эгидой Международного Союза архитекторов. Конкурс популярен не только на просторах СНГ, но и странах Центральной и Восточной Европы. Учредитель — «Белорусский союз архитекторов». Проходит событие при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

— В современной архитектуре наблюдается множество трендов и направлений: экологичность в разных проявлениях, дружелюбность к человеку, экономия энергии и ресурсов, умные системы управления домами и так далее. В Европе серьезно задумываются, как физически комфортно разместить большее количество людей на меньшем пространстве. Среди материалов преобладают натуральные и технологичные. В строительстве появляется много нового: рынок, как никогда в истории человечества, полон разного. А на практике уже каждый оценивает сам, у кого какой бюджет и возможности.





— При этом, у каждого архитектора есть свои любимые формы, стилистические решения, используемые материалы. Настоящие профи используют массу возможностей, но остаются при этом верны себе, сохраняют свой фирменный стиль, узнаваемый профессиональному взгляду. Наше общество, наконец, тоже поняло, что дизайн нужен в том числе для того, чтобы поднять продажи. Недвижимость должна быть ликвидной. Так что современная архитектура и дизайн — очень интересная и активно развивающаяся сфера, — говорит Евгений, перед тем, как погрузиться в обсуждение проектов.

— Начнем с парка в Варшаве. Проект масштабный. Освоен длинный кусок набережной, сбалансированно содержание архитектурных форм и свободного пространства. Визуальная особенность проекта — арки. Смотрятся очень эффектно. Вертикальные сады, выход к воде, гелевые шары — полноценная рекреационная зона для жителей, да еще с множеством выполняемых функций. Прекрасный проект.



Фото взято с сайта moscowarch.ru

— Мне в нем очень нравится, что сделаны общественные пространства, защищенные от осадков. И все это — красиво! Правда, есть риск, что многие элементы из данного проекта не дойдут до этапа реализации. Без них парк будет смотреться обыденно. Будем надеяться, что проект доделают и реализуют в лучшем виде. Я бы хотел побывать в этом парке.

По словам специалиста, в ландшафтном проектировании важно сохранить изначальную концепцию.

— Взять, к примеру, Минск, — Евгений переключается на белорусскую столицу. — У нас есть то, чем не могут похвастать нигде в мире — водно-зеленый диаметр. Это система парков, водоемов и скверов с обеих сторон Свислочи, которая пересекает весь Минск от водохранилища Дрозды до микрорайона Шабаны.





— Да, это было сделано не сейчас, а во время отстройки города после войны. Вплотную к воде застройка не прилегает. Водно-зеленый диаметр — подарок всем нам от советских архитекторов, очень грамотно использованный современными минскими градостроителями. Вы не замечаете этого, но катаясь по велодорожке видите вокруг только рекреационную зону: парки и скверы. Очень хорошая была бы тенденция в современной ландшафтной мировой архитектуре, я считаю. Постройте велодорожку лучше, чем в Минске! Вряд ли получится.

Еще одна особенность современной архитектуры проявляется в том, что сейчас появляется «лояльный к человеку» ландшафтный дизайн.

— Грубо говоря, ты в городе чувствуешь себя как дома и можешь присесть на любой парапет, лавочку: все для тебя — бери пользуйся.

«Нашей архитектуре нужно отойти от серых панелек»

Следующие проекты, которые берется оценивать собеседник, — конгресс-центр в Челябинске и два хорватских проекта жилых домов. Эти эскизы нравятся нашему эксперту идеями.





— Переброшенный мост в челябинском проекте — это хорошо. Смотрится круто, подчеркиваются современные строительные конструкции. Здание красиво «сидит» над рекой, красивые виды из окон, красивый вид у проезжающих машин, красиво разбили на две улицы со стороны города… Только я не доверяю живописно недорисованным картинкам. Их не прорисовали детально. Поэтому возникает ощущение "прозрачности" и "легкости".



Конгресс-центр в Челябинске. Фото взято с сайта moscowarch.ru

— Второй проект отличается идеей интеграции дома в естественную среду. Если уж вы купили гору с видом на море, — шутит Евгений, — идеальный вариант. Большой дом, инкрустированный в гору, не создавая визуальных помех, выполняет свою функцию на 100%. Все помещения, как и само здание, развернуты на шикарный вид. С инсоляцией все в порядке, так как остекление выходит на сторону моря. Судя по генплану там еще полгоры должно быть в собственности владельца — мечта поэта! В общем, копите деньги, ищите гору. Очень хочется фотографии реализации посмотреть.



Здание с подземной частью в Хорватии. Фото взято с сайта moscowarch.ru

— В третьем проекте хороши подъезд к дому, гараж на третьем этаже, гостиная, «закопанная» в землю, плюс технически серьезное решение с V-образной конструкцией. Это значит, что часть дома поддерживается всего лишь одной колонной, детали дома формируют архитектуру. Смотрится солидно для такого объема здания. В обоих хорватских проектах шикарно использованы возможности горного ландшафта.



Еще один проект из Хорватии с V-образной конструкцией. Фото взято с сайта moscowarch.ru

Однако по проектам жилых домов сразу видно, что они были разработаны не для белорусского климата, отмечает Евгений. Что касается нашей архитектуры в целом, то Беларусь не может конкурировать с ведущими странами. Но не потому что мы не сможем придумать что-то оригинальное, а потому, что у нас нет бюджета на нестандартные решения.





«Комфортнее жить в доме с пятью этажами, нежели с девятью»

Еще два проекта-призера — эскиз жилой застройки в Ратомке и в Новой Боровой. Эксперт отмечает, что фокус в развитии архитектуры европейских столиц сейчас как раз на низкоэтажной застройке. Правило «чем выше — тем дороже» работает только в случае с Манхэттеном в Нью-Йорке. Но в целом людям всегда было комфортнее жить в доме с пятью этажами, нежели с девятью.



"Комфортаменты" в Новой Боровой. Фото взято с сайта moscowarch.ru

— У SHUGAR House в Новой Боровой (застройщик еще называет их "комфортаментами") от А-100 и Level80 интересная современная архитектура, в проекте максимально пытались использовать возможности, которые дает монолитное строительство. В результате получилась на фасаде интересная динамика оконных проемов, лоджий и балконов. В современной архитектуре на Западе это популярный прием, он позволяет без использования броских цветов придать дому яркую выразительность. Правда, почему-то в Минске не принято заморачиваться над сложными фасадами, но тут решили сделать что-то необычное — получилось свежо. Многие важные нюансы, которые с ходу бросаются в глаза только профессионалам, тоже учтены, что не может не радовать. К примеру, это вход в подъезды на уровне земли, стеклянные входные группы и закрытый двор без машин. Подобные вещи в современном жилом строительстве уже успели стать «джентельменским набором».



Проект квартала «Пирс». Фото взято с сайта moscowarch.ru

— Если строить рядом высокие дома, по нормам расстояние между ними должно быть больше, чем если строишь рядом несколько маленьких. В двух случаях на одной площади будет жить одинаковое количество человек, но малоэтажная застройка обойдется дороже. При этом психологический комфорт проживания в подобных домах гораздо выше — вы знаете соседей в лицо, соседи знают вас. Низкоэтажная застройка делает возможным формирование сообщества жителей.

Если обращать внимание на детали, то архитектор в проекте урбан вилл в новом квартале «Пирс» особенно оценивает остекление в пол. В сочетании с большой площадью террас это позволяет хорошо обыграть расположение объекта — рядом с Минским морем, вплотную к хвойному лесу.

В целом, большое количество света — глобальный тренд в архитектуре. Говоря о стекле, Евгений делает любопытную ремарку: в Минске, очень мало нежилых цельностеклянных зданий со всеми окнами «в пол». Одно из первых - Национальная библиотека.

— Ситуация возникла из-за достаточно строгих пожарных требований. В случае с Национальной библиотекой было необходимо организовать особую систему противопожарной защиты. В рассматриваемых проектах же принципиальные позиции прорисованы, все очевидно и понятно. На мой взгляд, удачно получилось совместить эстетику и функциональность.





Если смотреть на проекты жилых домов в целом, то по используемым (по большей части) натуральным материалам и конструкторским решениям они не уступают европейским аналогам.

— По этим проектам я вижу, что застройщик продает не голый бетон, а заранее хочет создать свою атмосферу внутри микрорайона. Ведь большинство компаний видят свою задачу в простом строительстве квадратных метров жилплощади по нормам. А людям реально нужны не просто коробки, а что-то необычное и оригинальное. Оба белорусские проекта цельные и качественные, второй даже какой-то прибалтийский санаторий напоминает, если смотреть на ландшафт и расположение у соснового леса. Одним словом, тут будет играть фактор дизайн-покупки. Когда придет покупатель и купит недвижимость на позитиве, потому что все действительно сделано качественно.

«В реальности проект будет не таким: я даже не вижу здесь вентиляции»

Последний проект из числа победителей, который мы показали Евгению, — проект реконструкции литовского театра. Он кажется архитертору не самым лучшим как минимум из-за материалов отделки.





— Если я правильно понимаю проект, часть здания библиотеки — существующая, часть — пристроена. Возможно пространственно в целом — это очень концептуальный проект. Но в интерьере я не вижу ничего нового для себя. Только большое желание красиво сэкономить на отделке. Бетон, дерево и отличное сочетание фактур — в общем, очередной пример очередного лофта. Для меня же поход в театр — это событие. Хотелось бы запомнить в этот вечер что-то красивое, кроме самой постановки. И чтобы это «красивое» не было похоже на кофейню или супермаркет.



Проект реконструкции театра. Фото взято с сайта moscowarch.ru

— Хотя смотрится уютно — вопросов нет. Возможно, концепция данного интерьера в том, чтобы не отвлекать зрителя от мыслей в голове, не знаю. В общем, архитекторы отлично справились с неправильно поставленной задачей, как на мой взгляд, — высказывается Евгений.

При этом, признается дизайнер, чем дольше он работает, тем меньше старается критиковать.

— Будь я на 10 лет моложе, я бы мог раскритиковать все эти проекты. Но чем больше делаешь сам, тем меньше хочется критиковать кого-то. Понимаешь, почему использован тот или иной прием.

«Белорусы начинают понимать, что ремонт — дело профессионалов»

Однако самой лучшей «тенденцией», которая не может не радовать проектировщиков, Евгений называет «приход к белорусам понимания, что отделка в квартире — это дело профессионалов».

— В советское время люди сами лежали под машинами и чинили их, но потом перестали это делать. Сейчас то же самое происходит с ремонтом: люди начинают понимать, что ремонт — занятие не из легких и предпочитают, чтобы им занялся профессионал.

В целом, по словам специалиста, белорусы уже готовы отойти от привычных типовых проектов. Застройщики чувствуют эту тенденцию. Возьмите теже проекты-победители биеннале. Это ответ рынка на запрос клиентов.

— Наша архитектура сейчас находится на той стадии, чтобы просто отойти от серых и унылых панелек. Хорошо бы добавить в нашу застройку ярких красок, большего внимания к инфраструктуре районов, благоустройство дворов и общественных пространств. Город от этого только выиграет. Ведь по большому счету, Минск уже и так очень удобный город для жизни, в сравнении с некоторыми европейскими столицами.





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