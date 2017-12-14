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Путин и Трамп обсудили корейскую ядерную проблему

15.12.2017 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Путин и Трамп обсудили корейскую ядерную проблему

фото: rutube.ru

Лидеры России и США поговорили по телефону.

Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию «в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова». Стороны также договорились о продолжении контактов. Как добавили в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны, пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе Белого дома США заявили, что господин Трамп поблагодарил президента России «за признание высоких экономических показателей Америки» на состоявшейся вчера ежегодной пресс-конференции.

В прошлый раз Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону 21 ноября. Тогда они обсудили Сирию, Украину и Северную Корею. Оба президента также высказались в пользу налаживания совместной работы на антитеррористическом направлении.

Напомним, Владимир Путин встретился с господином Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Изначально президент США планировал провести с господином Путиным переговоры, но этого не произошло из-за несовпадения графиков. Все общение лидеров двух стран во вьетнамском Дананге 10 ноября ограничилось рукопожатием, несколькими фразами и четырехсекундным похлопыванием по плечу.

 
 
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Лидеры России и США поговорили по телефону.

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