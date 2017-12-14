Инсайдер раскрыл финальный дизайн Samsung Galaxy S9 и S9+

Известный «поставщик утечек» @OnLeaks опубликовал рендеры будущих флагманов компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+. Инсайдер утверждает, что они основаны на заводских CAD-чертежах производителя. Об этом сообщает PhoneArena.



Предполагаемый Galaxy S9

Скорее всего, физические размеры Galaxy S9 составят 147,6×68,7×8,4 мм. Новинка будет чуть толще, шире и ниже в сравнении с предшествующим Samsung Galaxy S8 (его размеры — 148,9×68,1×8,0 мм).



Задняя панель предполагаемого Galaxy S9

Диагональ скругленного с правой и левой сторон дисплея составит 5,65-дюймов (против 5,8-дюймового в Galaxy S8). Сканер отпечатков пальцев разместится под модулем одинарной основной камеры на задней стороне устройства.

«Старший» Galaxy S9+ получит 6,1-дйюмовый дисплей (в Galaxy S8+ устанавливается 6,2-дюймовая матрица). Его физические размеры — 157,7×73,8×8,5 мм. Это значит, что в сравнении с нынешним флагманом новинка также станет немного ниже и толще (размеры Galaxy S8+ составляют 159,5×73,4×8,1 мм).



Предполагаемый Galaxy S9+

Основная камера Galaxy S9+, скорее всего, будет двойной. Под ней разместится сканер отпечатков пальцев. «Классический» 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C сохранят в обоих девайсах.



Двойная камера на предполагаемом Galaxy S9+

К предполагаемым техническим характеристикам Galaxy S9 и Galaxy S9+ относится процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж), 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Смартфоны также получат технологию защиты от воды и пыли по стандарту IP68.

Презентация новинок, скорее всего, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля следующего года.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы компании: