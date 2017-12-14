В Ford поделились некоторыми подробностями о своем первом полностью автономном автомобиле, появление которого запланировано на 2021 год.





По словам вице-президента Ford по глобальным рынкам Джима Фарли, это будет полностью оригинальная модель, предназначенная для коммерческого использования и которая будет отличаться особо прочной конструкцией. При создании беспилотника Ford использует свой опыт в разработке коммерческого и специального автотранспорта — от грузовых фургонов и микроавтобусов до тяжелых пикапов и полицейских автомобилей. Автономный автомобиль получит усиленные тормоза, колеса и кузов, которые смогут выдержать длительную эксплуатацию.





Фордовцы рассчитывают, что коммерческий беспилотник будет использоваться примерно 20 часов в сутки. Именно поэтому в компании сделали выбор в пользу гибридного, а не стопроцентного электромобиля, которому понадобились бы многочисленные остановки для подзарядки. Кроме того, возможность выработки энергии на борту позволяет обеспечить питанием бортовые системы и многочисленные сенсоры беспилотного автомобиля, практически не влияя на дальность хода. Как отметил Фарли, 99,6% высоковольтных батарей в гибридных силовых установках Ford остаются рабочими и после завершения гарантии на автомобиль, что является дополнительным аргументов в пользу выбора гибридной схемы.

Тестирование прототипа автономного автомобиля Ford в реальных условиях начнется в следующем году.