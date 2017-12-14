Председатель федерации хоккея Семен Шапиро наведался в тренировочный лагерь молодежной (U20) сборной Беларуси, которая готовится к чемпионату мира в элитном дивизионе. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в американском Баффало.



Фото: hockey.by

Первый этап подготовки «молодежка» проводит в минском Дворце спорта. Команда разделена на две группы. В то время как первая группа занимается на льду, вторая уделяет время занятиям по физической подготовке, отмечает пресс-служба ФХБ.

16 декабря команда отправится в американский Эри (штат Пенсильвания), где накануне старта проведет три спарринга.

18.12. Беларусь U-20 — Баффало U-20.

20.12. Беларусь U-20 — США U-20.

21.12. Беларусь U-20 — Словакия U-20.

На минский этап сбора вызваны 28 хоккеистов. 4 игрока покинут расположение команды перед вылетом в США. Заграничный «десант» белорусской «молодежки» укрепит команду 16 декабря в Штатах.

Семен Шапиро: Побед вам, мужики!

Председатель Федерации хоккея Беларуси напутствовал хоккеистов торжественной речью.



Фото: hockey.by

— Дорогие друзья! В скором времени вы отправитесь защищать честь нашей Родины. А что такое Родина? В первую очередь — это папа и мама, брат, сестра, это друзья и соседи, это наш десятимиллионный народ, это наша земля, которая пропитана кровью отцов и дедов. Беларусы всегда славились силой своего характера.

В истории нашей страны было немало войн. К счастью, сегодня мы живем в мирное время. Однако совсем скоро вас ждет хоккейная битва, которую вы должны пройти достойно. Вы будете представлять Беларусь всему миру. По игре, которую вы продемонстрируете, будут судить о нашей стране, о силе духа, о характере белорусов. Мы все будем вас поддерживать. Я искренне хочу пожелать вам хорошей спортивной карьеры.

Думаю, что пройдут годы, и из вас вырастут настоящие хоккейные звезды. Пусть турнир пройдет без травм. Здоровья и удачи вам. Сегодня вы представляете Беларусь в элите мирового молодежного хоккея. Это высочайшая ответственность и честь. За вами будущее. Побед вам, мужики!



Фото: hockey.by





Юрий Файков: Наша сильная сторона — это командный дух

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Юрий Файков рассказал о главной задаче на предстоящем чемпионате мира и выделил сильную сторону своей команды.



Юрий Файков, Семен Шапиро и начальник центра по подготовке сборных команд U16, U17, U18, U20 Артемий Старинский. Фото: hockey.by

— Задача одна — остаться в элите молодежного хоккея. Сейчас мы находимся в режиме тяжелого тренировочного процесса, но ребята все правильно понимают, работают крайне продуктивно. Перед отъездом мы расстанемся с четырьмя хоккеистами. А уже в Штатах нас ждут три очень информативных спарринга. Там к нам присоединится наш «заокеанский десант».

Наша сильная сторона? Думаю, в первую очередь — это командный дух. Мы всегда побеждали за счет выполнения тренерской установки и четкого следования нашей системе игры. Наши соперники — это десять лучших команд мира. Все команды играют на самом высоком уроне.

Егор Шарангович: Все ребята друг за друга

Нападающий миснкого «Динамо» Егор Шарангович, присоединившийся к «молодежке» после матчей в КХЛ, рассказал об атмосфере в сборной и о том, чем команда собирается удивлять соперников на чемпионате мира.



Фото: hockey.by

— Сейчас в команде серьезная конкуренция. Тренируемся в пять пятерок. В скором времени также присоединятся несколько человек из Северной Америки. Тренировки очень активные. Уделяем большое внимание, как физической подготовке, так и занятиям на льду.

Наш настрой? Вы знаете, у нас всегда была отличная атмосфера. Все ребята друг за друга. Я только что приехал к команде после матчей с «Динамо-Минск». Ребята здорово меня приняли. Поэтому атмосфера шикарная.

Что покажем соперникам на «мире»? Будем играть активно, жестко, больше лезть на ворота, больше бросать. Мы играем по системе канадского хоккея, так что маленькие площадки не должны нас испугать, — уверен Егор Шараногович.



Фото: hockey.by

Соперниками белорусской команды по группе «В» на предварительной стадии молодежного чемпионата мира станут сверстники из Швеции (26 декабря), Швейцарии (27 декабря), России (29 декабря) и Чехии (30 декабря).

В группе «А» сведены сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

По 4 лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, аутсайдеры в серии до 2 побед сразятся за сохранение прописки в элитном эшелоне.

Напомним, что в декабре 2016 года молодежная сборная Беларуси заняла 1-е место в группе «А» дивизиона I и вернулась в элиту МЧМ.

Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 7 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец и Александр Белявский.

Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.