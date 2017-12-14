Аналитики назвали самые дорогие офисы мира

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Эксперты сравнили затраты арендаторов на премиальных площадках на 54 крупнейших рынках в 46 городах мира.

Москва на мировом офисном рынке класса «премиум» опустилась в рейтинге на 23 место, говорится в исследовании. При составлении рейтинга эксперты учитывали не только арендную ставку, но и дополнительные расходы. Аналитики JLL сравнили затраты арендаторов на премиальных площадках на 54 крупнейших рынках в 46 городах мира, сообщает Forbes .

Объектами исследования стали премиальные офисные здания в ключевом деловом районе каждого города. В расчеты попали максимально достижимые ставки аренды для блоков площадью от 1000 кв. м.

Растущий рынок континентального Китая поддерживает ставки аренды в Центральном районе Гонконга на высоком уровне. Именно ему принадлежит лидерство в этом рейтинге — там арендная ставка доходила до 3470 долларов за кв. м в год. С момента предыдущего исследования Гонконг только увеличил отрыв других участников рейтинга — Мидтауна Нью-Йорка и Вест-Энда Лондона, где ставка аренды составляет 2080 и 2070 долларов за кв. м соответственно. При этом за год эти рынки поменялись местами из-за роста ставок в Нью-Йорке и их снижения в Лондоне.

В топ-10 наиболее дорогих рынков также входят Финансовая улица Пекина (2040 долларов), Кремниевая долина (1700), Дели (1580), Центральный деловой район Пекина (1540), Шэньчжэнь (1510), Маруноучи в Токио (1480) и Пудун в Шанхае (1450). Таким образом, семь из десяти лидеров списка располагаются в Азии.