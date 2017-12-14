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life:) запустил новую линейку тарифов "Шейк" с безлимитом на соцсети и мессенджеры

15.12.2017 10:30 — Разное | Tut.by  
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Оператор life:) представил линейку тарифов «Шейк». Их главная «фишка» — полный безлимит на соцсети и мессенджеры.


Безлимит предоставляется на соцсети «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники», на приложение для ведения видеотрансляций OK Live, мессенджеры Facebook Messenger, Telegram, BiP, Viber, WhatsApp и ТамТам.

Единственное ограничение — безлимит не действует на видео, размещенное на сторонних ресурсах, а также на видео, встроенное в Facebook.

Даже при нулевом балансе и после окончания включенных гигабайт абоненты могут пользоваться соцсетями и мессенджерами. Кроме того, новая линейка тарифов предполагает полный безлимит звонков внутри сети, а также накопление неиспользованных минут и трафика

«Шейк 1» включает 3 ГБ трафика и 300 минут во все сети, его стоимость — 9,5 руб/30 дней;
«Шейк 2» — 6 ГБ и 300 минут за 11,5 руб/30 дней;
«Шейк 3» — 3 ГБ и 600 минут за 13,5 руб/30 дней;
«Шейк 4» — 6 ГБ и 600 минут за 15,5 руб/30 дней.

Для новых абонентов life:) предусмотрена акция — скидка на оплату трех первых пакетов услуг и бонус — двойной объем трафика. Цена тарифа «Шейк 1» со скидкой — 6 руб., «Шейк 2» — 8 руб., «Шейк 3» — 10 руб., «Шейк 4» — 12 руб.

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