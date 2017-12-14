Алина Талай: Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах

Медалистка чемпионатов мира и Европы в беге на 100 м с барьерами белоруска Алина Талай на своей странице в фэйсбуке рассказала о том, что получила тренерскую категорию в США.



Фото: facebook.com/AlinaTalay

— Ну, с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока.

Устроили брейншторм вместе с моим одногруппником, серебряным призером ОИ-2012 Ричардом Томпсоном. Теперь в нашей IMG Pro группе (это там, где я сейчас тренируюсь) на два тренера больше, — написала Алина Талай.

.