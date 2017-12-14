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Алина Талай: Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах
Медалистка чемпионатов мира и Европы в беге на 100 м с барьерами белоруска Алина Талай на своей странице в
— Ну, с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока.
Устроили брейншторм вместе с моим одногруппником, серебряным призером ОИ-2012 Ричардом Томпсоном. Теперь в нашей IMG Pro группе (это там, где я сейчас тренируюсь) на два тренера больше, — написала Алина Талай.
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Алина Талай рассказала о том, что закончила тренерские курсы в США.
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