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Алина Талай: Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах

15.12.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Медалистка чемпионатов мира и Европы в беге на 100 м с барьерами белоруска Алина Талай на своей странице в фэйсбуке рассказала о том, что получила тренерскую категорию в США.


Фото: facebook.com/AlinaTalay

— Ну, с почином. Теперь я сертифицированный тренер и в Штатах. Первый уровень из трех, но это пока.

Устроили брейншторм вместе с моим одногруппником, серебряным призером ОИ-2012 Ричардом Томпсоном. Теперь в нашей IMG Pro группе (это там, где я сейчас тренируюсь) на два тренера больше, — написала Алина Талай.

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Алина Талай рассказала о том, что закончила тренерские курсы в США.

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