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В США отказались от сетевого нейтралитета

15.12.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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Федеральная комиссия по связи США одобрила меры по устранению жестких правил сетевого нейтралитета — принципа, который запрещал провайдерам блокировать какой-либо вид трафика, замедлять или ускорять доступ к конкретным ресурсам. Об этом сообщает The Verge.


Фото: Reuters

Принцип сетевого нейтралитета формализовали в 2015 году по инициативе Барака Обамы. Однако нынешний, назначенный Дональдом Трампом председатель комиссии Аджит Пай не раз критиковал эти правила.

За отмену нейтралитета выступали крупные американские интернет-компании, включая AT&T Inc, Comcast Corp и Verizon Communications Inc. Против выступали многочисленные интернет-пользователи, в основном демократы.

Голосование в Федеральной комиссии по связи длилось больше часа, каждый из участников комиссии произнес развернутую речь. В комиссии было три республиканца и два демократа. Их голоса так и разделились: 3 — за отмену и 2 — против. В итоге принцип отменили.

«Новые правила не мешают интернет-провайдерам делать что-либо. Теперь они могут блокировать, ограничивать и давать приоритет контенту, если захотят, — пишет The Verge. — Единственное — они должны публично заявить, что они собираются это сделать».

The Verge ожидает, что в ближайшее время для пользователей ничего не поменяется. Однако в будущем провайдеры могут начать предлагать некие пласты интернета за дополнительную плату или блокировать сайты «выскочек, которые не смогут заплатить». Также издание полагает, что сторонники сетевого нейтралитета подадут на ФКС в суд, чтобы восстановить принципы.

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Против выступали многочисленные интернет-пользователи.

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