В Березинском районе BMW переехал лежащего на дороге мужчину

В Березинском районе мужчина погиб под колесами легковушки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





Смертельная авария произошла 14 декабря, около 18.40. По предварительной информации, 61-летний водитель BMW X5 ехал по трассе Минск — Могилев в направлении столицы в крайней правой полосе. На 108-м километре дороги он совершил наезд на лежащего на проезжей части 47-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.





РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).