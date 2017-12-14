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В Березинском районе BMW переехал лежащего на дороге мужчину

15.12.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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В Березинском районе мужчина погиб под колесами легковушки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Смертельная авария произошла 14 декабря, около 18.40. По предварительной информации, 61-летний водитель BMW X5 ехал по трассе Минск — Могилев в направлении столицы в крайней правой полосе. На 108-м километре дороги он совершил наезд на лежащего на проезжей части 47-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.


РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Смертельная авария произошла 14 декабря, около 18.40, на 108-м километре трассы Минск - Могилев.

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