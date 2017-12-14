ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2%

Валовой внутренний продукт в Беларуси показал рост на 2,2% за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Об этом свидетельствует первая оценка ВВП за 11 месяцев текущего года, о которой сообщается на сайте Белстат .

По его информации, ВВП составляет 96,1 млрд рубля в настоящих ценах, или 102,2% в сопоставимых ценах.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%.

В первом квартале ВВП увеличился на 0,3%, за пять месяцев прирост составлял 0,9%, за полугодие — 1%, за январь-июль — 1,1%, за январь-август и январь-сентябрь — по 1,7%, за январь-октябрь — 2%.