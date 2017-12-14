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WADA ответило Путину
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о «давлении» и «запугивании» международной организации, заявив, что все решения организации принимаются объективно. Ответ антидопингового агентства цитирует
— WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год, — говорится в заявлении агентства.
В организации настаивают, что WADA «объективно принимает решения», следуя своей миссии «лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга».
О том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство испытывают давление, Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции 14 декабря.
— Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям — кстати говоря, и к ВАДА, и тем более МОК. У нас там очень много друзей. Но мы понимаем, что им тяжело. На них самих давят с утра до ночи, запугивают. Что бы сейчас они ни сказали после моих слов, так и есть, — сказал Путин, комментируя допинговый скандал с российскими спортсменами.
Он также добавил, что «даже если они вынуждены что-то делать, надо хоть на чем-то объективном основывать свои выводы». (Цитаты по стенограмме пресс-конференции на сайте президента России.).
В начале декабря
Такое решение МОК принял на основании доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами и существовании в России системы государственной поддержки употребления допинга. Москва справедливость доклада признать отказалась, заявив, что все случаи употребления допинга носили индивидуальный характер.
После решения МОК
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о "давлении" и "запугивании" международной организации.
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