WADA ответило Путину

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на слова президента России Владимира Путина о «давлении» и «запугивании» международной организации, заявив, что все решения организации принимаются объективно. Ответ антидопингового агентства цитирует «Р-Спорт» .



Фото с сайта правительства России

— WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год, — говорится в заявлении агентства.

В организации настаивают, что WADA «объективно принимает решения», следуя своей миссии «лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга».

О том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство испытывают давление, Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции 14 декабря.

— Мы с уважением относимся к международным спортивным организациям — кстати говоря, и к ВАДА, и тем более МОК. У нас там очень много друзей. Но мы понимаем, что им тяжело. На них самих давят с утра до ночи, запугивают. Что бы сейчас они ни сказали после моих слов, так и есть, — сказал Путин, комментируя допинговый скандал с российскими спортсменами.

Он также добавил, что «даже если они вынуждены что-то делать, надо хоть на чем-то объективном основывать свои выводы». (Цитаты по стенограмме пресс-конференции на сайте президента России.).

В начале декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и объявил, что к зимним Олимпийским играм в Пхeнчхане будут допущены только «чистые» российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга. Спортсмены должны выступить под нейтральным флагом.

Такое решение МОК принял на основании доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами и существовании в России системы государственной поддержки употребления допинга. Москва справедливость доклада признать отказалась, заявив, что все случаи употребления допинга носили индивидуальный характер.

После решения МОК Олимпийское собрание ОКР разрешило российским спортсменам выступать на Играх под нейтральным флагом и пообещало оказать им поддержку.