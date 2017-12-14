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Холдинг "Амкодор" и компания Perkins Engines подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым часть техники белорусского предприятия будет комплектоваться британскими двигателями.

Протокол подписан во время визита в Беларусь делегации Ассоциации производителей строительного оборудования Великобритании.

Холдинг "Амкодор" традиционно комплектует свои специальные машины двигателями производства Минского моторного завода. Однако выход на рынки Европейского союза требует комплектации машин двигателями экологического класса Stage 4 и выше. Этим требованиям соответствуют дизельные моторы компании Perkins Engines, которые планируется устанавливать на лесозаготовительную, дорожно-строительную технику, погрузчики, а также другие машины, предназначенные для продажи на территории Евросоюза.

Perkins Engines уже поставила двигатели для восьми различных машин "Амкодор". Дальнейшее сотрудничество будет зависеть от реальных продаж на рынке ЕС.

"Мы считаем компанию "Амкодор" перспективным партнером. Это открытая современная компания, с которой приятно сотрудничать. Данный протокол о намерениях подтверждает наше желание долгосрочно сотрудничать с "Амкодором", - отметил директор по развитию бизнеса Prekins Engines Дейв Робинсон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Амкодор» рассчитывает «выехать» в ЕС на британских двигателях Холдинг "Амкодор" и компания Perkins Engines подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым часть техники белорусского предприятия будет комплектоваться...

Холдинг "Амкодор" - одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия холдинга ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня. Perkins Engines Company Limited - дочерняя компания Caterpillar Inc. Является производителем дизельных и газовых двигателей мощностью до 2,8 тыс. л.с. для нескольких рынков, включая сельскохозяйственные, строительные, складские, энергетические и промышленные. Ее производственные мощности позволяют выпускать до 800 тыс. двигателей в год. Самым крупным заказчиком этих двигателей является компания Caterpillar, на долю которой приходится около 30% объема продаж.