Депозиты населения в валюте продолжают снижаться

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В ноябре рублевые вклады белорусов номинально продолжили расти, а депозиты в валюте по-прежнему снижаются.

Об этом свидетельствует ноябрьская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку, сообщает TUT.BY .

По данным Нацбанка, за ноябрь депозиты в белорусских рублях увеличились на 24,1 млн рублей (для сравнения: за октябрь — на 29,7 млн, а за сентябрь — на 39,5 млн). На начало декабря их сумма составила почти 3,335 млрд рублей.

Валютные депозиты в ноябре продолжили уменьшаться, за прошлый месяц они сократились на 17,1 млн долларов (для сравнения: за октябрь — на 23,8 млн, за сентябрь — на 39,3 млн) и составили на начало декабря 6 млрд 725,8 млн долларов.

Белорусы в ноябре снизили продажу наличной валюты на 10,4% по сравнению с октябрем, до 579,7 млн долларов. Покупка валюты скромно выросла — на 3,9%, до 93,4 млн долларов. При этом уже двадцать два месяца население остается чистым продавцом наличной валюты.

