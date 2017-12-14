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ГАИ: водитель Lexus, насмерть сбивший девушку в Минске, был трезвым
15.12.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Смертельный наезд на девушку-пешехода произошел в пятницу рано утром в 7.40 в промзоне Шабаны.
© Фото: ГАИ УВД ВИтебского облисполкома
Авария произошла, когда водитель 1991 года рождения за рулем автомобиля Lexus двигался по улице Селицкого от Партизанского проспекта в направлении промзоны Шабаны, сообщила представитель городской ГАИ.
"На перекрестке с улицей Бачило на пешеходном переходе водитель совершил наезд на пешехода — девушку 22-х лет, которая по предварительной информации, перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения автомобиля", — сказала Лобко.
К несчастью, девушка скончалась на месте происшествия, отметила собеседница.
По внешним признакам, водитель трезвый, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины на авто также установлены, сказала представитель ГАИ.
Комментарий специалиста отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяны Лобко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Специалист отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяна Лобко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельного наезда на девушку в...
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