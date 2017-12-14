ГАИ: водитель Lexus, насмерть сбивший девушку в Минске, был трезвым

Смертельный наезд на девушку-пешехода произошел в пятницу рано утром в 7.40 в промзоне Шабаны. 22-летняя девушка погибла под колесами Lexus, за рулем которого находился 26 летний водитель . Следователям еще предстоит разобраться в произошедшем, но картина смертельной аварии кажется достаточно очевидной.



© Фото: ГАИ УВД ВИтебского облисполкома Пьяный и без фликера: на трассе Р-87 пешеход попал под колеса Peugeot

Авария произошла, когда водитель 1991 года рождения за рулем автомобиля Lexus двигался по улице Селицкого от Партизанского проспекта в направлении промзоны Шабаны, сообщила представитель городской ГАИ.

"На перекрестке с улицей Бачило на пешеходном переходе водитель совершил наезд на пешехода — девушку 22-х лет, которая по предварительной информации, перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения автомобиля", — сказала Лобко.

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К несчастью, девушка скончалась на месте происшествия, отметила собеседница.

По внешним признакам, водитель трезвый, техосмотр транспортного средства пройден, зимние шины на авто также установлены, сказала представитель ГАИ.

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Комментарий специалиста отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Татьяны Лобко слушайте на радио Sputnik Беларусь.