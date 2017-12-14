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Серьезная авария в Гомеле: столкнулись четыре автомобиля и автобус

15.12.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 14 декабря, около 22.30, на Полесском мосту, сообщили в ГАИ Гомельской области.


35-летний водитель Mazda ехал по улице Полесской со стороны Кирова в направлении улицы Хмельницкого. В какой-то момент мужчина выехал на встречную полосу и сначала совершил касательное столкновение с Kia и «жигулями», а после — лоб в лоб столкнулся с VW Golf. От удара VW отбросило в правую полосу движения в попутный рейсовый автобус.



В аварии пострадал 22-летний пассажир VW Golf — его госпитализировали в областную больницу и после оказания помощи отпустили домой.

 
 
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ДТП случилось 14 декабря, около 22.30, на Полесском мосту.

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