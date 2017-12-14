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ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2%
Валовой внутренний продукт в Беларуси показал рост на 2,2% за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Об этом свидетельствует первая оценка ВВП за 11 месяцев текущего года, о которой сообщается на сайте
По его информации, ВВП составляет 96,1 млрд рубля в настоящих ценах, или 102,2% в сопоставимых ценах.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%.
В первом квартале ВВП увеличился на 0,3%, за пять месяцев прирост составлял 0,9%, за полугодие — 1%, за январь-июль — 1,1%, за январь-август и январь-сентябрь — по 1,7%, за январь-октябрь — 2%.
Напомним, за первые 4 месяца нынешнего года валовой внутренний продукт
За январь – октябрь 2017 года объем ВВП Беларуси составил 86,8 млрд рублей (
Напомним, что Всемирный банк
По официальному прогнозу властей, по итогам этого года от экономики ждут роста в 1,7%.
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Валовой внутренний продукт в Беларуси показал рост на 2,2% за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
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