Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения. Кроме того, у них снижен уровень благополучия. Это показало новое исследование, проведенное психологами из Университета Цюриха. В нем приняли участие около 2000 мужчин и женщин (средний возраст - 42 года), пишет The Daily Mail .



Участники работали в разных сферах. 7 из каждых 10 были женаты. 50% работали 40 часов в неделю или больше. Добровольцы ответили на ряд вопросов о границе между работой и личной жизнью. К примеру, участники рассказали, часто ли они работали дома, в выходные и думали о работе во время отпуска. Также ученые оценили уровень благополучия добровольцев.



Исследователи обнаружили: участники, у которых отсутствовала четкая граница между работой и отдыхом, чаще сталкивались с истощением и снижением уровня благополучия. Они реже участвовали в мероприятиях, помогающих расслабиться и отдохнуть от работы. По словам специалистов, из-за этого повышаются уровни стресса и тревоги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Психологи рассказали, почему нельзя работать в свободное время Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения. Кроме того, у них снижен уровень благополучия.