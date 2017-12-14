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Психологи рассказали, почему нельзя работать в свободное время
Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения. Кроме того, у них снижен уровень благополучия. Это показало новое исследование, проведенное психологами из Университета Цюриха. В нем приняли участие около 2000 мужчин и женщин (средний возраст - 42 года), пишет
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Люди, смешивающие работу и отдых, чаще страдают от истощения. Кроме того, у них снижен уровень благополучия.
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