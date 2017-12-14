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Загородная недвижимость осенью: в Минском районе отмечен неожиданно высокий спрос

15.12.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Количество сделок с загородной недвижимостью в Минском районе ощутимо возросло. По итогам 10 месяцев домов, дач и участков купили на 13,4% больше, чем в 2016 году, пишет Realt.by.

Рынок загородной недвижимости также получил дополнительную финансовую «подпитку» со стороны банков, выраженную более доступными, чем в начале года, кредитами, — предполагает аналитик портала Артем Сахаревич.


На фоне возросшей покупательской активности предложение объектов продолжает сокращаться. В наибольшей мере это коснулось дачного сегмента и недостроенных домов — минус 9% и 4,5% соответственно. Предложение участков за месяц уменьшилось на 0,7%, домов, построенных до 2000 года, — на 0,6%. Снижение предложения аналитики объясняют сезонным фактором. Число современных домов, напротив, за прошедший месяц выросло на 1,4%.


 
 
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