Загородная недвижимость осенью: в Минском районе отмечен неожиданно высокий спрос

Количество сделок с загородной недвижимостью в Минском районе ощутимо возросло. По итогам 10 месяцев домов, дач и участков купили на 13,4% больше, чем в 2016 году, пишет Realt.by .

Рынок загородной недвижимости также получил дополнительную финансовую «подпитку» со стороны банков, выраженную более доступными, чем в начале года, кредитами, — предполагает аналитик портала Артем Сахаревич.





На фоне возросшей покупательской активности предложение объектов продолжает сокращаться. В наибольшей мере это коснулось дачного сегмента и недостроенных домов — минус 9% и 4,5% соответственно. Предложение участков за месяц уменьшилось на 0,7%, домов, построенных до 2000 года, — на 0,6%. Снижение предложения аналитики объясняют сезонным фактором. Число современных домов, напротив, за прошедший месяц выросло на 1,4%.



