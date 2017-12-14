|
Как выглядит выставка, смотреть которую нужно почти в полной темноте
В Минске впервые проходит выставка витебского художника и дизайнера Александра Вышки под названием
Экспонаты выставки — светящиеся в темноте арт-объекты: это и масляная живопись, и графика, а также элементы свето-динамического пространства.
Организаторы и авторы выставки подчеркивают, что пытались создать параллельный мир, в котором гости классических выставок могли бы получить новые эмоции. Или как минимум попробовать сделать оригинальные фото для своего Instagram.
Гости выставки могут заглянуть в комнату отдыха и творчества, которые также расположены в слабо освещенных помещениях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY сходила на вернисаж, чтобы показать вам, как это выглядит.
|
Архив (Разное)
Комментарии