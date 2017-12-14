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Как выглядит выставка, смотреть которую нужно почти в полной темноте

15.12.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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В Минске впервые проходит выставка витебского художника и дизайнера Александра Вышки под названием «13-ое чудо света». Необычное в этой выставке то, что посетители находятся почти в полной темноте. AFISHA.TUT.BY сходила на вернисаж, чтобы показать вам, как это выглядит.


Экспонаты выставки — светящиеся в темноте арт-объекты: это и масляная живопись, и графика, а также элементы свето-динамического пространства.



































Организаторы и авторы выставки подчеркивают, что пытались создать параллельный мир, в котором гости классических выставок могли бы получить новые эмоции. Или как минимум попробовать сделать оригинальные фото для своего Instagram.


Гости выставки могут заглянуть в комнату отдыха и творчества, которые также расположены в слабо освещенных помещениях.


Когда: до 14 января.

Где: ТРЦ Galleria, пр-т Победителей 9, 5 этаж.

Сколько: 7 рублей полный билет, 5 рублей льготный, 10 рублей — семейный (родитель + ребенок).


 
Теги: Минск
 
 
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