Как выглядит выставка, смотреть которую нужно почти в полной темноте

В Минске впервые проходит выставка витебского художника и дизайнера Александра Вышки под названием «13-ое чудо света» . Необычное в этой выставке то, что посетители находятся почти в полной темноте. AFISHA.TUT.BY сходила на вернисаж, чтобы показать вам, как это выглядит.





Экспонаты выставки — светящиеся в темноте арт-объекты: это и масляная живопись, и графика, а также элементы свето-динамического пространства.







































































Организаторы и авторы выставки подчеркивают, что пытались создать параллельный мир, в котором гости классических выставок могли бы получить новые эмоции. Или как минимум попробовать сделать оригинальные фото для своего Instagram.





Гости выставки могут заглянуть в комнату отдыха и творчества, которые также расположены в слабо освещенных помещениях.





Когда: до 14 января. Где: ТРЦ Galleria, пр-т Победителей 9, 5 этаж. Сколько: 7 рублей полный билет, 5 рублей льготный, 10 рублей — семейный (родитель + ребенок).



