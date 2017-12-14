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У минчан воруют из квартир, не взламывая двери

15.12.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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В этом году в Минске зафиксировали 853 квартирные кражи, причем в 758 случаях ворам даже не пришлось вскрывать замки. Такие цифры озвучил первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Владимир Рудишкин, пишут «Минск-Новости».

Немало людей сталкивались с ситуацией, когда кто-то дергает за ручку двери, а потом говорит, что ошибся этажом. Так вот, в 45 случаях воры обнаружили незапертые двери и вынесли, что успели. Но 713 случаев — это гостевые кражи. То есть владельцы квартиры приглашали к себе малознакомого человека или компанию. Посидели, разошлись. А потом хозяин или кто-либо из гостей оказывается без мобильного телефона, денег или каких-либо других ценностей.

— Отмечу, что жертвами воров далеко не всегда становятся любители горячительных напитков. В последнее время участились случаи, когда люди знакомятся через социальные сети, приглашают в гости новоиспеченных друзей, а те, воспользовавшись удобным случаем, что-нибудь выносят из дома. Найти таких «знакомых» не так-то просто, — отметил Владимир Рудишкин.

Кражи у наиболее уязвимой части населения — пожилых людей и одиноких пенсионеров — к которым преступники попадают в квартиры, представляясь социальными работниками, сотрудниками ЖКХ, волонтерами Красного Креста, не самые частые — однако они также в этом году случались.

Милиция советует не приглашать к себе домой малознакомых людей и всегда закрывать двери. Нелишним будет, заметив подозрительных «ошибшихся этажом», сообщать о них в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Все чаще воры - те, кого приглашают хозяева.

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