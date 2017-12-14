ВВП за январь-ноябрь вырос на 2,2 процента

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Белстат привел первую оценку валового внутреннего продукта за 11 месяцев.

Объем ВВП составил 96,1 млрд рублей. По сравнением с аналогичным периодом прошлого года это составляет 102,2%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%.

Рост ВВП опережает прогнозы (прогноз МВФ - в 1,7%, Всемирного банка - 1,8%).