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Walt Disney заберет Marvel и купит телестудию Twentieth Century Fox за 52 миллиарда долларов

15.12.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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Компания Walt Disney приняла решение купить кино- и телебизнес Fox за 52,4 млрд долларов. В периметр сделки войдут кинокомпания Twentieth Century Fox и кабельные сети, сообщает РБК.


Фото: Lucy Nicholson / Reuters

О договоренности по сделке сообщается на сайте холдинга 21st Century Fox. Сделка будет проведена путем обмена акциями. Disney покупает кино- и телестудию Twentieth Century Fox, а также кабельные и международные телеканалы.

13,7 млрд долларов долга 21st Century Fox также достанутся Disney. При этом вещательные сети и станции Fox, канал Fox News, Fox Business Network будут объединены в новую компанию. Как накануне сообщала газета The Wall Street Journal, нынешний владелец 21st Century Fox Руперт Мердок намерен объединить эти активы со своей компанией News Corp.​

Среди кинопродукции Twentieth Century Fox, которую приобрел Disney, — фильмы, снятые по комиксам Marvel, «Аватар», мультсериал «Симпсоны» и т.д. Кроме того, Disney достается мажоритарный пакет акций стримингового сервиса Hulu — одного из конкурентов Netflix.

«Сделка знаменует собой конец более чем полувека бизнес-экспансии 86-летнего Мердока», — отмечает Reuters. Также стало известно, что глава Disney, 66-летний Боб Айгер, останется на своем посту до 2021 года.

Рынок отреагировал на новость о сделке сдержанно — на внебиржевых торгах акции Fox и Disney росли на 1%.

 
Теги: Новости
 
 
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Disney покупает кино- и телестудию Twentieth Century Fox, а также кабельные и международные телеканалы.

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