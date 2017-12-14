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Walt Disney заберет Marvel и купит телестудию Twentieth Century Fox за 52 миллиарда долларов
Компания Walt Disney приняла решение купить кино- и телебизнес Fox за 52,4 млрд долларов. В периметр сделки войдут кинокомпания Twentieth Century Fox и кабельные сети,
О договоренности по сделке
13,7 млрд долларов долга 21st Century Fox также достанутся Disney. При этом вещательные сети и станции Fox, канал Fox News, Fox Business Network будут объединены в новую компанию. Как накануне сообщала газета The Wall Street Journal, нынешний владелец 21st Century Fox Руперт Мердок намерен объединить эти активы со своей компанией News Corp.
Среди кинопродукции Twentieth Century Fox, которую приобрел Disney, — фильмы, снятые по комиксам Marvel, «Аватар», мультсериал «Симпсоны» и т.д. Кроме того, Disney достается мажоритарный пакет акций стримингового сервиса Hulu — одного из конкурентов Netflix.
«Сделка знаменует собой конец более чем полувека бизнес-экспансии 86-летнего Мердока», — отмечает Reuters. Также стало известно, что глава Disney, 66-летний Боб Айгер, останется на своем посту до 2021 года.
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Disney покупает кино- и телестудию Twentieth Century Fox, а также кабельные и международные телеканалы.
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