﻿ Зацепился стволом за шлагбаум: Wargaming показал трудности при парковке Т-34. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зацепился стволом за шлагбаум: Wargaming показал трудности при парковке Т-34

15.12.2017 11:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не так давно мы писали, как танк Т-34−85 приехал ночью на заправку под Киевом. Оказалось, что очевидцы засняли промо-акцию компании Wargaming, снимавшей ролик о трудностях владельца настоящего танка в повседневной жизни.


Продолжением истории стал случай на парковке, когда тридцатьчетверка не смогла проехать, потому что шлагбаум цеплялся за ствол пушки.

Как рассказали нам в пресс-службе компании, съемки рекламных роликов World of Tanks в совокупности заняли всего 14 часов. Самой сложной задачей, по словам их создателей, стал поиск Т-34-85 в рабочем состоянии.


Т-34−85 — легендарный танк времен Второй мировой войны. Во всем мире было выпущено около 40 тысяч этих боевых машин, часть из которых до сих пор эксплуатируется.

Двигатель танка потребляет дизельное топливо марки ДТ, расход около 160−180 литров на 100 км. Емкость топливных баков 545 л. Снаружи, на бортах корпуса устанавливались два топливных бака по 90 л каждый.

Читайте также:

Фотофакт. На заправку под Киевом приехал танк Т-34−85

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всем мире было выпущено около 40 тысяч танков Т-34−85, часть из которых до сих пор эксплуатируется.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"В Минске - 350 рублей, такая же в Гродно - 230". Почему пышные елки стоят так дорого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика