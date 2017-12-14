Обычно ель, которую большинство белорусов покупает к Новому году, выглядит весьма скромно. В последнее время в продаже все чаще появляются пышные, красивые деревья необычных цветов в кадках. Но и цена на них может быть в полтора раза выше минимальной зарплаты. TUT.BY узнал, почему они так дорого стоят.

В одном из торговых центров Минска появились хвои (не только ели, но и сосны) по весьма впечатляющим ценам: 57, 105 и 349 рублей. Как оказалось, в столицу их привезли из Гродненской области.



Эта ель выращена в открытом грунте. Специалисты говорят, что сейчас очень популярны не только ели и сосны, но и пихты

В фермерском хозяйстве «Зеленый горизонт» рассказывают, что особенно популярны такие дорогие новогодние деревья стали примерно пять лет назад. Тогда их, правда, привозили из-за границы. Но когда белорусские бизнесмены поняли, что у соотечественников есть на них спрос, стали выращивать сами.

— Раньше, в нашем детстве, была елка и елка: никто об этом не задумывался. Но покупатели с каждым годом становятся все капризнее. Спрос рождает предложение, поэтому ели прививаются, появляются новые сорта, — говорят в "Зеленом горизонте".

Ель на фото выше называется «Хупси» (Hoopsii). Она продается уже большой: 180−200 сантиметров. Это значит, что ей не меньше десяти лет. Ее дороговизна как раз и объясняется тем, что она медленно растет. Дороже других она как минимум еще по одной причине: цвет.

— Этот цвет выводился специально. И, чтобы его добиться, ель неоднократно прививали.



Срезанные ели

Если говорить о непривитых растениях, то растут они быстрее: не 15-20 сантиметров в год, а даже 30. Но это при условии, что дерево правильно содержат, ухаживают, поливают и подкармливают. Сосна растет немного быстрее.

Сотрудники фермерского хозяйства говорят, что нередко ели у них закупают костелы — чтобы украсить храм к Рождеству. В Гродно приезжают и многие минчане: одна и та же ель там будет стоить 230 рублей, вместо 350, за которые ее продают в столице.

— Они увидят в магазине и не поленятся приехать к нам за 300 километров, чтобы купить ель по нашим ценам.

Основной ассортимент, говорят в Гродно, уже ушел в магазины. Но важно понимать, что это не срезанные ели, а деревья, которые выращивали в открытом грунте или в кадке. В идеале, дома такая ель должна простоять всего несколько дней: после ее нужно снова высадить в открытый грунт.

— Для такого растения, как и для срезанного, максимально комфортные условия — прохлада. Температура должна быть максимально приближена к уличной. Если такой возможности нет, дерево стоит обильно поливать, — советуют специалисты.

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