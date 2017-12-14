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Генпрокуратура привлекла 14 сотрудников Транспортной инспекции к ответственности за нарушения

15.12.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
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Генеральная прокуратура проверила исполнения законодательства Транспортной инспекции Минтранса, по результатам которой ведомству внесено представление. Транспортникам надо устранить нарушения в течении 30 дней.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Представление — это акт прокурорского реагирования, который выносит прокурор или его заместитель в адрес предприятия или должностного лица, которое уполномочено устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Такую проверку генпрокуратура уже проводила в 2015 году. Но, несмотря на вынесенные замечания, сотрудники Транспортной инспекции продолжали нарушать законодательство.

Генпрокуратура сообщает, что транспортниками не был соблюден порядок проведения отдельных проверок. Также, не в полной мере соблюдались требования документального оформления оперативных проверок и периодичность их проведения. Неверно квалифицировались административные правонарушения, нарушения административного процесса, в единый государственный банк данных о правонарушениях вносились недостоверные сведения о привлечении лиц к административной ответственности.

Претензии пользователей платных автодорог, связанные с начислением и взиманием платы за проезд в увеличенном размере составлялись не по форме и рассматривались более длительный срок, вместо сокращенного.

По результатам проверки генпрокуратура внесла представление первому заместителю начальника Транспортной инспекции. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников предприятия. О выявленных нарушениях генпрокуратура сообщила в Минтранс.

 
 
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