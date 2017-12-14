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Генпрокуратура привлекла 14 сотрудников Транспортной инспекции к ответственности за нарушения
Генеральная прокуратура проверила исполнения законодательства Транспортной инспекции Минтранса, по результатам которой ведомству внесено представление. Транспортникам надо устранить нарушения в течении 30 дней.
Такую проверку генпрокуратура уже проводила в 2015 году. Но, несмотря на вынесенные замечания, сотрудники Транспортной инспекции продолжали нарушать законодательство.
Генпрокуратура сообщает, что транспортниками не был соблюден порядок проведения отдельных проверок. Также, не в полной мере соблюдались требования документального оформления оперативных проверок и периодичность их проведения. Неверно квалифицировались административные правонарушения, нарушения административного процесса, в единый государственный банк данных о правонарушениях вносились недостоверные сведения о привлечении лиц к административной ответственности.
Претензии пользователей платных автодорог, связанные с начислением и взиманием платы за проезд в увеличенном размере составлялись не по форме и рассматривались более длительный срок, вместо сокращенного.
По результатам проверки генпрокуратура внесла представление первому заместителю начальника Транспортной инспекции. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников предприятия. О выявленных нарушениях генпрокуратура сообщила в Минтранс.
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Транспортникам надо устранить нарушения в течении 30 дней.
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