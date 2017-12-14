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Nokia 3310 и iPhone X: Google рассказала о самых популярных гаджетах в 2017 году
Компания Google
10 место:
Nokia 6 стал первым смартфонов компании HMD Global под брендом Nokia на операционной системе Android.
У него 5,5-дюймовый экран с разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение основной камеры устройства составляет 16 Мп, фронтальной — 8 Мп.
9 место:
Флагманский смартфон производителя первой половины года, который кроме 5,5-дюймового AMOLED-дисплея (1920 на 1080 точек), топового «железа» с процессором Snapdragon 835, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти и аккумулятора на 3300 мАч может похвастаться сдвоенной основной камерой, которая умеет делать снимки с эффектом размытия заднего фона (боке).
Разрешение первого модуля основной камеры — 16 Мп, дополнительного — 20 Мп, фронтальной камеры — 16 Мп.
8 место: OPPO F5
Одна из самых новых моделей рейтинга, которая поступила в мировую продажу в прошедшем ноябре.
У аппарата вытянутый IPS-дисплей диагональю в 6 дюймов, соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2160 на 1080 пикселей. Процессор — MTK Helio P23, который дополняется 4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить картами microSD.
Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Разрешение одинарной основной камеры составляет 16 Мп, фронтальной — 20 Мп.
В Европе гаджет стоит около 320 евро.
7 место: Razer Phone
Смартфон от знаменитого производителя игровых аксессуаров, который ориентирован на геймеров.
У него 5,7-дюймовый IGZO-дисплей разрешением в 2560 на 1440 пикселей и частотой развертки в 120 Гц, процессор Snapdragon 835 и 8/64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Основная камера на задней стороне гаджета сдвоенная, соответственно на 12 и 13 Мп. Разрешение фронтального модуля — 8 Мп.
К дополнительным плюсам смартфона относится 24-битный ЦАП и два фронтальных стереодинамика со звуком Dolby Atmos. «Классического» 3,5-мм разъема для наушников нет.
В Европе гаджет оценен в 750 евро.
6-е место:
Новый Nokia 3310 получил 2-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой, поддержку SD-карт объемом до 32 Гб, фонарик, Bluetooth 3.0 с технологией SLAM, FM-радио и MP3-плейер. Устройство получило 16 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD-карт емкостью до 32 ГБ.
Емкость аккумулятора — 1200 мАч, батарея съемная. По утверждению производителя, заряда хватает на 22 часа разговора
5 место:
Xbox One X — самая мощная в мире консоль. Общий уровень производительности аппарата составляет 6 терафлоп.
Этого удалось достичь благодаря улучшенному 8-ядерному процессору и видеокарты от AMD, которые дополняются 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 1 ТБ, есть поддержка HDR. В комплект поставки также входит один беспроводной геймпад.
Из минусов консоли большинство пользователей выделяет лишь небольшое количество эксклюзивных игр в сравнении с главным конкурентом —
4 место:
Диагональ дисплея смартфона составляет 5,8, разрешение — 2960 на 1440 пикселей, матрица — Super AMOLED, соотношение сторон — 18,5 к 9.
Процессором выступает мощнейший чип Exynos 8895. Оперативной памяти 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Встроенное хранилище можно расширить картами microSD. Основная камера одинарная, на 12 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.
3 место:
Это игровая приставка состоит из планшета и 6,2-дюймового экрана (1280 на 720 пикселей) и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить консоль в стационарную приставку.
Объем встроенного накопителя устройства составляет 32 ГБ, есть поддержка карт памяти форматов microSD, microSDHC, microSDXC. Из дополнительных плюсов — встроенный стереодинамик. Емкость аккумулятора — 4310 мАч. По заявлению производителя, полного заряда хватает на 6 часов работы.
2 место:
Премиальный iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2436 на 1125 пикселей.
Одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица Face ID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.
К другим техническим характеристикам относится мощнейший процессор Apple A11 Fusion, 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера двойная, разрешение обоих модулей — 12 Мп. С ее помощью можно делать фотографии с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры — 7 Мп.
1 место:
В сравнении с iPhone X гаджет получил более традиционный дизайн и оснащается, 7-дюймовым IPS-экраном разрешением 1334 на 750 пикселей (326 ppi), мощнейшим процессором A11 Bionic и 2 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища — 64 или 256 ГБ.
К плюсам устройства также отнесем основную 12-мегапиксельную камеру (диафрагма f/1.8) с оптической стабилизацией и фронтальный фотомодуль разрешением в 7 Мп.
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