Nokia 3310 и iPhone X: Google рассказала о самых популярных гаджетах в 2017 году

Компания Google опубликовала рейтинг из десяти самых популярных потребительских гаджетов 2017 года по поисковым запросам. Кроме смартфонов в список попали две игровые приставки.

10 место: Nokia 6

Nokia 6 стал первым смартфонов компании HMD Global под брендом Nokia на операционной системе Android.





У него 5,5-дюймовый экран с разрешением в 1920 на 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 430, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Разрешение основной камеры устройства составляет 16 Мп, фронтальной — 8 Мп.

9 место: OnePlus 5





Флагманский смартфон производителя первой половины года, который кроме 5,5-дюймового AMOLED-дисплея (1920 на 1080 точек), топового «железа» с процессором Snapdragon 835, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти и аккумулятора на 3300 мАч может похвастаться сдвоенной основной камерой, которая умеет делать снимки с эффектом размытия заднего фона (боке).

Разрешение первого модуля основной камеры — 16 Мп, дополнительного — 20 Мп, фронтальной камеры — 16 Мп.

8 место: OPPO F5

Одна из самых новых моделей рейтинга, которая поступила в мировую продажу в прошедшем ноябре.



Фото: Techweez

У аппарата вытянутый IPS-дисплей диагональю в 6 дюймов, соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2160 на 1080 пикселей. Процессор — MTK Helio P23, который дополняется 4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить картами microSD.

Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Разрешение одинарной основной камеры составляет 16 Мп, фронтальной — 20 Мп.

В Европе гаджет стоит около 320 евро.

7 место: Razer Phone

Смартфон от знаменитого производителя игровых аксессуаров, который ориентирован на геймеров.





У него 5,7-дюймовый IGZO-дисплей разрешением в 2560 на 1440 пикселей и частотой развертки в 120 Гц, процессор Snapdragon 835 и 8/64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Основная камера на задней стороне гаджета сдвоенная, соответственно на 12 и 13 Мп. Разрешение фронтального модуля — 8 Мп.

К дополнительным плюсам смартфона относится 24-битный ЦАП и два фронтальных стереодинамика со звуком Dolby Atmos. «Классического» 3,5-мм разъема для наушников нет.

В Европе гаджет оценен в 750 евро.

6-е место: Nokia 3310 (2017)



Фото: The Verge

Новый Nokia 3310 получил 2-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой, поддержку SD-карт объемом до 32 Гб, фонарик, Bluetooth 3.0 с технологией SLAM, FM-радио и MP3-плейер. Устройство получило 16 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью MicroSD-карт емкостью до 32 ГБ.

Емкость аккумулятора — 1200 мАч, батарея съемная. По утверждению производителя, заряда хватает на 22 часа разговора

5 место: Xbox One X

Xbox One X — самая мощная в мире консоль. Общий уровень производительности аппарата составляет 6 терафлоп.





Этого удалось достичь благодаря улучшенному 8-ядерному процессору и видеокарты от AMD, которые дополняются 12 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 1 ТБ, есть поддержка HDR. В комплект поставки также входит один беспроводной геймпад.

Из минусов консоли большинство пользователей выделяет лишь небольшое количество эксклюзивных игр в сравнении с главным конкурентом — Sony PlayStation 4 Pro .

4 место: Samsung Galaxy S8

Диагональ дисплея смартфона составляет 5,8, разрешение — 2960 на 1440 пикселей, матрица — Super AMOLED, соотношение сторон — 18,5 к 9.





Процессором выступает мощнейший чип Exynos 8895. Оперативной памяти 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Встроенное хранилище можно расширить картами microSD. Основная камера одинарная, на 12 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

3 место: Nintendo Switch

Это игровая приставка состоит из планшета и 6,2-дюймового экрана (1280 на 720 пикселей) и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить консоль в стационарную приставку.





Объем встроенного накопителя устройства составляет 32 ГБ, есть поддержка карт памяти форматов microSD, microSDHC, microSDXC. Из дополнительных плюсов — встроенный стереодинамик. Емкость аккумулятора — 4310 мАч. По заявлению производителя, полного заряда хватает на 6 часов работы.

2 место: iPhone X

Премиальный iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2436 на 1125 пикселей.





Одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица Face ID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.

К другим техническим характеристикам относится мощнейший процессор Apple A11 Fusion, 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера двойная, разрешение обоих модулей — 12 Мп. С ее помощью можно делать фотографии с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры — 7 Мп.

1 место: iPhone 8





В сравнении с iPhone X гаджет получил более традиционный дизайн и оснащается, 7-дюймовым IPS-экраном разрешением 1334 на 750 пикселей (326 ppi), мощнейшим процессором A11 Bionic и 2 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища — 64 или 256 ГБ.

К плюсам устройства также отнесем основную 12-мегапиксельную камеру (диафрагма f/1.8) с оптической стабилизацией и фронтальный фотомодуль разрешением в 7 Мп.