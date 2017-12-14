Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых по делу черных риелторов

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказала в удовлетворении ходатайств обвиняемых по делу так называемых черных риелторов, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство Игоря Гершанкова о назначении экспертизы по лекарственному средству клофелин, назначении повторной почерковедческой экспертизе по явкам с повинной. Это касается и ходатайств Гершанкова о вызове ряда свидетелей, оглашении показаний, исследовании аудиозаписи судебного заседания первой инстанции. Отказано в удовлетворении и ходатайства Бориса Колесникова об истребовании из одной из газет сведений о продаже квартиры. Такое решение принято по причине их необоснованности.

Для принятия решения по заявленным ходатайствам суд удалялся в совещательную комнату. До этого суд выслушал мнение участников процесса.

По словам прокурора, согласно положениям уголовно-процессуального законодательства ходатайства подлежат удовлетворению, если они способствуют полному, объективному и всестороннему рассмотрению уголовного дела. При этом заявленные ходатайства должны содержать конкретные обстоятельства: в связи с чем, по какой причине, в каких целях заявляется то или иное ходатайство. Судом принимались меры для уточнения у каждого из обвиняемых этих обстоятельств.

Прокурор солидарен с тем, что нет оснований для удовлетворения заявленных ходатайств. Во-первых, законодательством конкретно предусмотрен запрет на вызов в суд апелляционной инстанции лиц, которые не допрашивались в судебном заседании. Что касается ходатайства по поводу экспертизы, нет оснований считать выводы ранее проведенной экспертизы недостоверными, неполными, требующими дополнительных или повторных исследований. По поводу заявленных ходатайств Бориса Колесникова, они действительно дублируют ранее заявленные доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах.

Фигуранты совершали преступления на протяжении 6 лет - с 2009 по 2015 год. Жертв выбирали из числа одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем. Пользуясь тяжелым материальным положением людей, они уговаривали их продать жилье, а взамен обещали помочь с приобретением нового. Непосредственно перед заключением сделки фигуранты дела определяли место на одном из сельских кладбищ Могилевского района, где в будущем планировали захоронить жертву. За небольшие деньги они подыскивали копателей могил и приобретали похоронную атрибутику, чтобы не вызывать лишних подозрений. Жертв спаивали водкой с клофелином. Когда человек засыпал, вывозили его на сельское кладбище, где жестоко убивали: душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем. Затем сбрасывали в яму и закапывали. Некоторые были погребены живыми.-0-