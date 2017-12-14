|
Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых по делу черных риелторов
Фото из архива
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказала в удовлетворении ходатайств обвиняемых по делу так называемых черных риелторов, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
Для принятия решения по заявленным ходатайствам суд удалялся в совещательную комнату. До этого суд выслушал мнение участников процесса.
По словам прокурора, согласно положениям уголовно-процессуального законодательства ходатайства подлежат удовлетворению, если они способствуют полному, объективному и всестороннему рассмотрению уголовного дела. При этом заявленные ходатайства должны содержать конкретные обстоятельства: в связи с чем, по какой причине, в каких целях заявляется то или иное ходатайство. Судом принимались меры для уточнения у каждого из обвиняемых этих обстоятельств.
Прокурор солидарен с тем, что нет оснований для удовлетворения заявленных ходатайств. Во-первых, законодательством конкретно предусмотрен запрет на вызов в суд апелляционной инстанции лиц, которые не допрашивались в судебном заседании. Что касается ходатайства по поводу экспертизы, нет оснований считать выводы ранее проведенной экспертизы недостоверными, неполными, требующими дополнительных или повторных исследований. По поводу заявленных ходатайств Бориса Колесникова, они действительно дублируют ранее заявленные доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Разное)
Комментарии