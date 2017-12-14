ЗОЖ для водителя. К каким проблемам со здоровьем ведут долгие поездки за рулем и как их избежать

Не обязательно быть водителем по профессии, чтобы заработать типичные заболевания из-за долгого сидения за рулем: боли в спине, варикозы, проблемы с пищеварением… GO.TUT.BY поговорил с врачем-экспертом 24-ой городской поликлиники спецмедосмотров Ольгой Бритиковой и узнал, какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у тех, кто много ездит на авто, — и как их избежать.



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Напряженное положение в машине ведет к болезням позвоночника

Особенно сильная нагрузка во время вождения идет в район шеи и поясницы. Как объясняет доктор, источник проблем с позвоночником — длительное сидячее положение.

— Долгое напряженное положение в машине, когда корпус тела сильно наклонен к рулю, а ноги вытянуты к педалям, может вызвать болезни позвоночника из-за защемления нервных корешков, — поясняет собеседница и предупреждает, что первый симптом — интенсивная боль.

А длительное защемление нервных корешков рискует вызвать паралич, и тогда понадобится хирургическое вмешательство. При первых подозрениях врач настоятельно рекомендует обратиться к неврологу.

Снизить нагрузку на позвоночник можно с помощью массажного коврика или ортопедической подушки. Доктор просит соблюдать правильную посадку и опираться всей спиной о сиденье, чтобы давление на позвоночник распределялось равномерно. Также она советует проводить за рулем не более 2 часов в одном положении и останавливаться на стоянках для разминки.

— Сначала можно пройтись сто метров в одну сторону и сто метров в другую. А дальше — сделать приседания, наклоны и повороты туловища, повороты головы, размять руки. Но и этим не стоит злоупотреблять: вышел из машины и сразу кинулся делать 20 приседаний. Разминка должна начинаться с легких нагрузок и проходить в умеренном темпе. Главное, отдохнуть вне машины хотя бы 20 минут, — рекомендует врач-эксперт.

В целом, доктор советует водителям укреплять мышечный корсет: в перерывах между поездками посещать бассейн или тренажерный зал.

Длительное сидячее положение провоцирует инфаркт



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В топе заболеваний водителей печальное лидерство удерживают болезни сердечно-сосудистой системы. Из-за длительного сидячего положения кровеносные сосуды в конечностях человека пережимаются, что ухудшает кровоснабжение и вызывает онемение стоп и кистей.

— При этом у человека могут возникать головные боли, сопровождающиеся стуком в висках и общей слабостью. Кроме того, пациенты часто жалуются на сжимающие и давящие боли в области сердца, распространяющиеся под лопатку и левую руку, — рассказывает доктор.

При подобных симптомах Бритикова рекомендует избегать поездок и обратиться в поликлинику. Она предупреждает: если игнорировать поступающие сигналы, то могут развиться такие тяжелые осложнения как инфаркт сердечной мышцы или инсульт головного мозга.

Чтобы вовремя предупредить болезнь, собеседница рекомендует водителям регулярно сдавать анализы и измерять давление. Еще можно принимать контрастный душ и совершать пешие прогулки до двух километров — для улучшения кровообращения и разминки мышц после долгого дня за рулем.

Регулярные кофе и сигареты — предвестники бляшек в сосудах



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По словам врача, около 70% водителей — заядлые курильщики.

— Их излюбленные «ритуалы» в виде сигарет и стаканчика кофе становятся главными виновниками появления бляшек в сосудах ног и приводят к варикозным заболеваниям, — объясняет доктор.

Не меньше водителей волнуют проблемы желудочно-кишечного тракта, связанные как с долгим сидячим положением, так и с неправильным питанием. Нерегулярное питание может привести к гастриту или язвам.

Врач предлагает избежать подобного частым дробным питанием с промежутками в 2−3 часа. Еда должна быть богата клетчаткой, поэтому Бритикова рекомендует брать в дорогу больше овощей и фруктов, а также регулярно пить воду. «Основная калорийность пищи должна приходится на первую половину дня», — напоминает собеседница. Также доктор просит не забывать о температурном режиме: например, брать в поездки чай в термосе.

А пить энергетики, чтобы взбодриться, не стоит. Как объясняет доктор, энергетические напитки токсично действуют на сердце и весь организм. Если сильная усталость настигла водителя во время поездки, Бритикова советует остановится на полчаса и отдохнуть. Нагрузку на зрение при этом можно снять с помощью обыкновенной разминки для глаз.

Как делают водители?

Олег Голубев часто ездит в командировки, поэтому быт долгих поездок ему хорошо знаком. В дороге мужчине привычнее питаться в придорожных кафе:

— Но с собой обязательно беру яблоки и минеральную воду, — добавляет он.

Елена Упиниекс водит машину с 2003 года практически ежедневно. Обычно за рулем она не испытывает усталости, но если поездка действительно длительная, то Елена обязательно останавливается и делает разминку.

— Пройдусь, чтобы отдохнули ноги и спина, или сделаю пару наклонов, чтобы потянуть позвоночник. Если едем с мужем, то делаем друг другу массаж шейно-воротниковой зоны для стимуляции кровообращения. Ну, и, естественно, меняемся за рулем, чтобы отдохнули глаза, и каждый мог поспать.