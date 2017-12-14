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Drex Food Group вложит 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм на Витебщине

15.12.2017 11:46 — Разное | Ежедневник  
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Drex Food Group вложит 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм на Витебщине

фото: korysno.pro

Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.

Такая договоренность достигнута во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в Китай, сообщает БЕЛТА.

После официальных встреч в Пекине белорусская делегация провела сельскохозяйственный форум "Зроблена ў Беларусi", участие в котором приняли ведущие белорусские компании. По итогам форума "Мясо-молочная компания", "Могилевский мясокомбинат", "Витебская бройлерная птицефабрика", "Велес-Мит" подписали соглашения и контакты на поставку в 2018 году в Китай сельхозпродукции на общую сумму в 114 млн долларов. В Гуанчжоу и Гонконге состоялись переговоры делегации с ведущими китайскими пищевыми компаниями: China Merchants Food, Beijing Shounong Group, Drex Food Group, Ouya Trade Hong Kong. Леонид Заяц также встретился с подсекретарем правительства Гонконга по пищевой безопасности Сюй Дэи. Стороны обсудили вопросы создания благоприятных условий для поставок в данный регион белорусской сельхозпродукции.
 
 
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Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.

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