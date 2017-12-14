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Drex Food Group вложит 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм на Витебщине
15.12.2017 11:46 — Разное | Ежедневник
фото: korysno.pro
Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.
Такая договоренность достигнута во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в Китай, сообщает
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Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.
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