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Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.

Такая договоренность достигнута во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в Китай, сообщает БЕЛТА .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Drex Food Group вложит 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм на Витебщине Соответствующее инвестиционное соглашение Беларусь и китайская корпорация намерены подписать до конца года.

После официальных встреч в Пекине белорусская делегация провела сельскохозяйственный форум "Зроблена ў Беларусi", участие в котором приняли ведущие белорусские компании. По итогам форума "Мясо-молочная компания", "Могилевский мясокомбинат", "Витебская бройлерная птицефабрика", "Велес-Мит" подписали соглашения и контакты на поставку в 2018 году в Китай сельхозпродукции на общую сумму в 114 млн долларов. В Гуанчжоу и Гонконге состоялись переговоры делегации с ведущими китайскими пищевыми компаниями: China Merchants Food, Beijing Shounong Group, Drex Food Group, Ouya Trade Hong Kong. Леонид Заяц также встретился с подсекретарем правительства Гонконга по пищевой безопасности Сюй Дэи. Стороны обсудили вопросы создания благоприятных условий для поставок в данный регион белорусской сельхозпродукции.