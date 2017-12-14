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Генпрокуратура нашла нарушения в работе Транспортной инспекции

15.12.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Генпрокуратура нашла нарушения в работе Транспортной инспекции

фото: dtpgazeta.by

Генеральная прокуратура провела плановую проверку исполнения законодательства инспекцией.

Аналогичная проверка проводилась в 2015 году, однако, несмотря на принятые меры реагирования, в деятельности Транспортной инспекции продолжали иметь место нарушения действующего законодательства, сообщает в релизе прокуратуры. 

В частности, указано на нарушение порядка проведения отдельных проверок, неполное соблюдение требований документального оформления плановых и внеплановых тематических оперативных проверок, отсутствие контроля периодичности их проведения. 

Выявлены факты неверной квалификации административных правонарушений, нарушения административного процесса, внесения недостоверных сведений о привлечении лиц к административной ответственности в единый государственный банк данных о правонарушениях. 

Согласно выводам прокуратуры, требует дополнительной регламентации деятельность инспекции по рассмотрению претензий пользователей платными автомобильными дорогами.

По результатам проверки первому заместителю Транспортной инспекции внесено представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников. 

 
 
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Генеральная прокуратура провела плановую проверку исполнения законодательства инспекцией.

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