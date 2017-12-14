Минскградо подготовил документ, который решит судьбу каждого конкретного частного дома Минска

Новый документ, касающийся каждого усадебного дома столицы, разработали в УП «Минскградо», сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на главного архитектора проектов предприятия Зою Забаровскаю.

В прошлом году утвердили очередную корректировку генерального плана Минска. Тогда же Минскградо заявлял: это программный документ, судьбу каждого конкретного дома пропишут позже. И вот документ разработан, сейчас проходит согласования. Что нового предлагают специалисты?

— Нынешняя работа содержит аналитическую часть и прикладную — альбомы, в которых детально рассмотрены все усадебные территории во всех административных районах города: как большие массивы, так и участки, где порой находятся всего один-два дома. В таких альбомах указаны как зоны сохранения усадебной застройки, так и территории, подлежащие сносу. Поэтому подобные материалы станут своеобразным пособием для специалистов районных администраций, — рассказала Забаровская.



План увеличивается при клике на него.

Перспективы застройки

— В сопоставлении с проектом 2011-го в нынешней схеме предлагается сохранить примерно на 1140 домов больше, а снести — почти на 1700 меньше, — рассказала Забаровская. — Получается, что по разработанной в 2017-м «Схеме реконструкции территорий усадебной застройки г. Минска» планируется сохранить 11 280 усадеб. К сносу до 2020-го предназначаются 1285 жилищ. Речь идет о территориях, на которые уже разработана градостроительная и проектная документация. После 2020 года преобразования должны затронуть 2830 домов. В красные линии улично-дорожной сети до 2030 года попадают примерно 755 усадеб.

По словам архитектора, снос до 2020-го намечается вдоль основных магистралей: проспекта Дзержинского, улиц Тимирязева, М. Богдановича, а также на территории создающегося комплекса «Минск-Мир» и прилегающей к нему застройки в районе улиц Аэродромной и Жуковского. Затронет процесс бывшую деревню Лошицу, улицу Корзюки, а также улицу Петровщину, вдоль которой проектируется Санкт-Петербургский квартал. Частный сектор в Красном Бору (район улиц Академика Вышелесского, Академика Жебрака и других) тоже уступит место многоквартирным домам. Выборочный снос уготован усадьбам в бывшей деревне Сухарево. При принятии таких решений специалисты руководствовались не только новым генпланом Минска, но и последними детальными планами, а также градостроительной документацией, которая сейчас готовится к утверждению.

Есть примеры, когда среди многоквартирной застройки остались несколько частных домов. Решить их судьбу еще сложнее, чем большого участка. Например, в районе улицы Чкалова расположены три дома, которые должны были снести, чтобы построить детский сад, но планы изменились и жилища остались. Сейчас подъехать к ним можно только через территорию школы. Усадьбы предложили сохранить, есть возможность организовать полноценный доступ к ним, но данный вопрос надо решать дополнительно.

Подытоживая беседу, Зоя Забаровская отметила:

— В районных администрациях уже ознакомились с нашими материалами и внесли некоторые предложения, в основном по срокам освоения территорий. Например, в Октябрьском в связи с возведением комплекса «Минск-Мир» со стороны конкретных застройщиков появился интерес к освоению частного сектора на соседней территории. Поэтому администрация предложила включить указанный район в первый этап — до 2020 года.