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Минскградо подготовил документ, который решит судьбу каждого конкретного частного дома Минска
Новый документ, касающийся каждого усадебного дома столицы, разработали в УП «Минскградо», сообщают
В прошлом году утвердили очередную корректировку генерального плана Минска. Тогда же Минскградо заявлял: это программный документ, судьбу каждого конкретного дома пропишут позже. И вот документ разработан, сейчас проходит согласования. Что нового предлагают специалисты?
— Нынешняя работа содержит аналитическую часть и прикладную — альбомы, в которых детально рассмотрены все усадебные территории во всех административных районах города: как большие массивы, так и участки, где порой находятся всего один-два дома. В таких альбомах указаны как зоны сохранения усадебной застройки, так и территории, подлежащие сносу. Поэтому подобные материалы станут своеобразным пособием для специалистов районных администраций, — рассказала Забаровская.
Перспективы застройки
— В сопоставлении с проектом 2011-го в нынешней схеме предлагается сохранить примерно на 1140 домов больше, а снести — почти на 1700 меньше, — рассказала Забаровская. — Получается, что по разработанной в 2017-м «Схеме реконструкции территорий усадебной застройки г. Минска» планируется сохранить 11 280 усадеб. К сносу до 2020-го предназначаются 1285 жилищ. Речь идет о территориях, на которые уже разработана градостроительная и проектная документация. После 2020 года преобразования должны затронуть 2830 домов. В красные линии улично-дорожной сети до 2030 года попадают примерно 755 усадеб.
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В документе заложен снос домов в Лошице и на улице Вильямса.
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