Александр Серов поздравит фанаток в Минске с Международным женским днем

Праздничный концерт Народного артиста России, покорителя женских сердец — Александра Серова состоится в Большом зале «Дворца Республики» 10 марта.





Александр Серов — романтик и джентльмен, талантливый артист, виртуозный певец, поэт, композитор и аранжировщик, играющий на рояле и саксофоне. Песни автора и исполнителя не оставляют равнодушным поколение, чья молодость приходится на 80-ее годы прошлого века.

Серов нашел свою индивидуальную интонацию, его называют «певцом любви», каждая исполняемая им песня — это монолог-откровение. «Мадонна», «Ты меня любишь…», «Я люблю тебя до слез» — эти и другие композиции будоражат женские сердца на протяжении многих лет, и вызывают массу волнительных чувств у слушательниц.

За сорок лет творческого пути Александр Серов записал более 20 альбомов, создавал музыку сам и сотрудничал как исполнитель с Игорем Крутым, Игорем Николаевым и другими композиторами. Он собирал аншлаги в сотнях залов и выступал в тандеме с ведущими звездами российской эстрады.

10 марта в 19.00 Александр Серов поздравит прекрасную половину человечества с «Международным женским днем» в Минске, представив зрителям новые композиции и уже знакомые хиты.

Стоимость билетов: от 35 до 110 рублей. Купить билет