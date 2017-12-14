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Александр Серов поздравит фанаток в Минске с Международным женским днем

15.12.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Праздничный концерт Народного артиста России, покорителя женских сердец — Александра Серова состоится в Большом зале «Дворца Республики» 10 марта.


Александр Серов — романтик и джентльмен, талантливый артист, виртуозный певец, поэт, композитор и аранжировщик, играющий на рояле и саксофоне. Песни автора и исполнителя не оставляют равнодушным поколение, чья молодость приходится на 80-ее годы прошлого века.

Серов нашел свою индивидуальную интонацию, его называют «певцом любви», каждая исполняемая им песня — это монолог-откровение. «Мадонна», «Ты меня любишь…», «Я люблю тебя до слез» — эти и другие композиции будоражат женские сердца на протяжении многих лет, и вызывают массу волнительных чувств у слушательниц.

За сорок лет творческого пути Александр Серов записал более 20 альбомов, создавал музыку сам и сотрудничал как исполнитель с Игорем Крутым, Игорем Николаевым и другими композиторами. Он собирал аншлаги в сотнях залов и выступал в тандеме с ведущими звездами российской эстрады.

10 марта в 19.00 Александр Серов поздравит прекрасную половину человечества с «Международным женским днем» в Минске, представив зрителям новые композиции и уже знакомые хиты.

Стоимость билетов: от 35 до 110 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Праздничный концерт Александра Серова состоится в Большом зале "Дворца Республики" 10 марта.

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