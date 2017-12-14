Церковь: не нужно коммерциализировать Рождество

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Несмотря на различие в датах празднования Рождества в католической и православной традиции, главы церквей одинаково подходят к определению сущности праздника и призывают не относиться к нему как к домашнему торжеству.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый перевод Нового Завета на белорусский презентовали в Минске

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси подчеркнул, что Рождество одинаково важно для всех людей и заметил, что смысл праздника не в украшении дома и угощениях.

"На землю пришел Сын Божий, чтобы восстановить союз человека с Богом. Это планетарное событие. Говоря о Рождестве Христовом часто слышим, что это семейный праздник, но это попытка под добрым предлогом увести людей от главного. Это не домашний праздник, Волхвы из далекой Персии пришли в Вифлеем, чтобы увидеть мессию, и церковь призывает хотя бы символично повторить этот путь и прийти в церковь", — рассказал митрополит.

Он отметил, что приезжая в США, наблюдал, как надпись "Merry Christmas" стали призывать заменить на нейтральное " Happy season", что отвлекает от истинной сущности Рождества.

Глава католической церкви поддержал сказанное Митрополитом и призвал не коммерциализировать праздник Рождества.

"Как сказал владыко Митрополит, происходит коммерциализация Рождества. Беготня за подарками – это все хорошо, но с водой выплескиваем ребенка. После праздника в сердцах должен остаться след, остаться благодать. Христос стучит в наши двери, и никто их не откроет, только мы", — отметил Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Кондрусевич рассказал, что разница в обрядах католической и православной церквей – это не разница в вере.

"Представители православной церкви принимают участие в праздновании Рождества 25 декабря, представители католической – в праздновании 7 января. Так сложилась традиция. У вас праздник — мы к вам приедем, у нас праздник — вы к нам", — пояснил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Католики в дни поста стараются не посещать увеселительные мероприятия, воздерживаться от алкоголя и табака, а упор делают на духовный пост. Строгий пост соблюдается по пятницам и 24 декабря. Православных митрополит Павел призывает в пост "стоять на страже своей души". Он также отметил, что сорокадневный пост является символом того, как совершали подвиг волхвы на пути в Вифлеем.

"Это время, когда человек должен думать о душе, как мы готовим жилище к встрече гостей, должны готовить душу ко встрече с Христом", — отметил митрополит Павел.

Он добавил, что требования сухоедения, о которых пишут в сети, как и в целом воздержание в пище — второстепенно, необходимо к посту относиться с рассудительностью.

Митрополит призвал в дни поста читать священное писание и "упражняться в добрых делах".