Исправляем неисправности шкафа-купе



Купить шкаф-купе для спальни, прихожей — популярное решение для хранения вещей. При правильной эксплуатации эта мебель служит долго, проблемы с ней возникают редко. Но со временем движущие части дверок без надлежащего ухода истираются и изнашиваются. Из-за этого раздвижные двери перекашиваются, плохо открываются, заедают. Некоторые поломки требуют присутствия мастера, но многие можно исправить самостоятельно. Рассмотрим, какие неисправности шкафа-купе можно исправить своими руками.

Почему шкаф-купе издает щелчки?





Иногда роликовый механизм под силой тяжести двигающихся створок издает щелки. Избавиться от них поможет регулировка роликового механизма. Для этого снимают створки, закрепляют и регулируют ролик. Смазывать роликовый механизм нельзя. Также проверьте, чтобы свесы роликов были одинаковыми с обеих сторон. Это поможет избавиться от посторонних звуков и одновременно провести профилактику раздвижной системы.

Почему шкаф-купе кривой?





Если невооруженным взглядом видно, что дверка похожа на изогнутый пропеллер — это заводской брак. Ее нужно менять. Если дефект возник во временем, то следует знать, что при частом открывании дверок нередко возникают люфты, из-за чего проседает одна из створок. По этой причине дверное полотно перекашивается. Чтобы устранить проблему, необходимо отрегулировать ролики. Внизу по обе стороны от дверок находятся длинные винты, обычно они скрыты под клейкой мягкой лентой. Ее отодвигают и подкручивают винты, чтобы дверка стояла горизонтально относительно пола.

Почему заедает дверь?





Дверь может заедать по нескольким причинам:

в роликах и направляющих скопилась пыль;

ролики из-за износа пришли в негодность.

Если дверки заедает из-за пыли, нужно их снять, прочистить мягкой салфеткой смоченной в спирте ролики и рельсы, удалить намотавшиеся на рельсы волосы, и установить дверки обратно. Если это не помогло, придется менять ролики. Для замены роликов потребуется специальный ключ, которым откручивают шестигранный винт.

Почему шкаф-купе не закрывается плотно?





Такая неисправность шкафа-купе, как неплотное примыкание дверок при закрытом состоянии, также легко устраняется самостоятельно. Этот дефект может появиться, если пол неровный. Отрегулировав фиксирующий стопор с помощью уровня, вы зафиксируете дверцы в правильном положении. Если дверка отходит от стенки, виновато смещение стопора в который установлены створки. Этот механизм находится на середине дна паза. Достаточно снять створку и зафиксировать стопор суперклеем.

Почему дверки плохо ездят?





Иногда двери с трудом раздвигаются. Эта неисправность шкафа-купе появляется также из-за скопления пыли и мусора в направляющих. Если чистка не помогает, проблема заключена в разболтавшемся ролике. Его нужно отрегулировать или заменить на новый. Откручивают его с помощью шестигранника.

Почему шкаф-купе сам открывается?





Обычно эта причина неисправности шкафа-купе заключается в деформации покрытия пола. Возможно, пол просел возле шкафа. Под нижней планкой большинства моделей находятся регулирующиеся ножки. Вы можете подкрутить их, чтобы выровнять высоту. Также створки могут начать открываться из-за раскручивания креплений направляющих. Подкрутив их, вы решите проблему с самостоятельным открытием дверок.

Если вы решили купить шкаф-купе в Минске , обращайте внимание на качество фурнитуры. Лучше отказаться от модели с пластиковыми направляющими, так как они быстро выходят их строя. Стальные или алюминиевые элементы прослужат намного дольше, с ними неисправности шкафа-купе вам не будут грозить долгое время.

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