Интернет-ресурс «Белорусский партизан» перестал открывается у белорусских пользователей. Министерство информации сообщило , что приняло решение об ограничении доступа к сайту.



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«Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация.