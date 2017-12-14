Дом на грани аварийности: в Михановичах люди опасаются за свою жизнь

Жители пристоличных Михановичей обеспокоены состоянием своих квартир и прилегающей территории. Они опасаются обрушений, отравления угарным газом, пожаров. Корреспонденты МЛЫН.BY отправились на место, чтобы оценить масштаб проблемы.

Сухого места не найти





— Наш дом по улице Привокзальной, 3 возвели в 1971 году, — начинает рассказ Марина Павловская. — Тогда сюда заселили работников «Сельхозтехники». До того времени жилье было очень комфортным — хорошая планировка, теплый подвал, просторные комнаты. Да и сама постройка из кирпича — тогда это было редкостью.

Со временем предприятие закрылось, и дом, как и многие другие в округе, передали на баланс районного ЖКХ. С тех пор жильцы регулярно производят отчисления на капитальный ремонт. Правда, куда уходят деньги — непонятно.

— Если дом еще хоть как-то обслуживают, то придомовую территорию — нет. Начнем с того, что не оборудованы ливневые стоки — от дождя улица превращается в бассейн, а площадка перед нашим домом — в сплошную грязь. Второе — это сама улица: ни асфальта, ни нормальной отмостки не было вовсе. А наш дом стоит в низине, и вся вода стекает к нам. Когда на улице плохая погода, до подъезда добираемся по колено в грязи.







По словам жильцов, благоустройством прилегающей территории они занимаются сами. Установили декоративные заборы, дорожку около подъезда выложили тротуарной плиткой. Пару лет назад привезли несколько прицепов грунта и подсыпали внутридворовой проезд. Не забыли и про сам дом — отремонтировали в складчину подъезд. И, как утверждают люди, все за свой счет.





— Нас очень волнует состояние кровли. Крыша двухскатная, покрыта шифером. Никакой изоляции там не предусмотрено — она постоянно дает течь. Поэтому ремонт в квартирах приходится делать раз в несколько лет — из-за сырости обои и стены покрываются плесенью. Или вот вам пример: соседка установила у себя натяжной потолок, так уже через несколько месяцев пришлось сливать с него воду, растянулся под ее тяжестью.

Марина Павловская отметила, что крышу ремонтировали: меняли шифер. 15 лет назад.

— Но и это, к сожалению, далеко не все проблемы. Как я уже сказала, дом 1971 года постройки, и с тех пор в нем не меняли электрическую проводку. А вдруг перегрузка в сети случится? Не сгореть бы…

Под угрозой обрушения

— Но продолжим про воду. «Благодаря» ей мы получили еще одну головную боль, — продолжает Марина Павловская. — Влага с улицы попадает в подвал, однако в нем не предусмотрено никакой системы дренажа. Этим летом помещения затопило почти на полметра. Пришлось вызывать специальную машину и откачивать воду. Кроме того, водный поток вымывает цемент между кирпичей, тем самым разрушая кладку. Одна стена уже почти обрушилась.



В подвале видны следы влаги



Часть обрушенной стены

Заливает подвал не только водой. Частенько в подпол попадают нечистоты. Связано это, по словам жильцов, с канализационной системой.

— Как нам объяснили коммунальники, с нашей канализацией все в порядке. Проблема — в общепоселковой системе. Но тут сложно уловить логическую связь: если наша система функционирует исправно, то почему тогда нас затапливает фекалиями?! — восклицает женщина.

Газовый тупик





— Когда наш дом только построили, — рассказывает Александр Щуревич, — все квартиры отапливались печками-буржуйками. С одной стороны, это удобно — сам можешь регулировать температуру в комнатах. Но с другой — это, конечно, прошлый век: нужно дрова где-то хранить, закупать их.

Более 10 лет назад вопрос решили. Дом газифицировали, в каждой квартире установили газовую колонку. Казалось бы, можно только радоваться, однако обнаружилась иная проблема.

— Дело в том, что газовая система требует хорошей вытяжной вентиляции, — поясняет собеседник. — И вот с ней-то у нас беда. Насколько я знаю, по нормам она должна быть прямой, без отходящих рукавов и углов. Однако по факту она осталась прежней, ее оборудовали еще под печное отопление — тяги не хватает и есть угроза накопления угарного газа в помещениях.

Но сами жильцы оборудовать нормальную вентиляцию не могут — не хватает ни денег, ни технических знаний, а в местном ЖЭУ ссылаются на недостаток средств.

— Но предположим, мы оборудуем вентиляцию своими силами, а потом коммунальники скажут, что мы самовольно внесли изменения в конструкцию дома. И штраф еще выпишут! И вот что нам делать? Ждать повторения печально известной борисовской трагедии? — негодует Александр.

Вместо эпилога

— Мы прекрасно понимаем, что финансовая ситуация в системе ЖКХ сейчас не идеальная — средств на всех не хватает. Но поймите и нас: полностью содержать и обслуживать дом — выше наших возможностей. Мы обращаемся во многие инстанции с 2009 года: районное и областное ЖКХ, райисполком… Толку от наших писем, к сожалению, немного — нас почему-то упорно отказываются понять, — подытожили жильцы злополучного дома.

Ситуацию прокомментировала начальник жилищно-эксплуатационного участка № 5 ГП «Жилищник Минщины» Ирина Савченко:

— Прежде всего — о ситуации с газовым оборудованием, как потенциально наиболее проблемной. В ноябре специалисты обследовали данный дом, и, судя по представленным документам, никаких нарушений выявлено не было — вентиляция работает исправно.

Что касается внутридомового проезда, то его реконструкция уже внесена в план ремонта, но каковы будут его сроки — сказать трудно: все упирается в финансирование. Кроме того, этот ремонт предусматривает поднятие дорожного полотна на более высокий уровень, что позволит избежать подтопления подвальных помещений указанного дома.