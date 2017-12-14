Путин: в России не существует разных правовых реальностей

Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр в ходе Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина обратилась к главе государства с вопросом о двух разных правовых реальностях, которые, по ее мнению, существуют сегодня в России. В одной работает "репрессивная машина", когда уголовные дела возбуждаются по репостам в соцсетях и смс-кам, в другой реальности глава "Роснефти" Игорь Сечин не является в суд по делу Улюкаева, игнорируя все повестки. "О каком верховенстве права мы можем говорить, когда в нашем государстве существуют две правовые реальности?" — спросила Фельгенгауэр.

"Согласен с Вами, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. Что касается Сечина и его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но в данном случае закон не нарушен, собрано достаточное количество материала, в том числе, и показаний самого Сечина. Однако согласен, что Сечин мог бы прийти в суд и повторить то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов", — ответил Путин.

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