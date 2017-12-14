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Путин: в России не существует разных правовых реальностей
15.12.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр в ходе
"Согласен с Вами, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. Что касается Сечина и его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но в данном случае закон не нарушен, собрано достаточное количество материала, в том числе, и показаний самого Сечина. Однако согласен, что Сечин мог бы прийти в суд и повторить то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов", — ответил Путин.
Ответ Владимира Путина Татьяне Фельгенгауэр слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Президент России Владимир Путин не согласен с журналисткой радиостанции "Эхо Москвы" Татьяной Фельгенгауэр о существовании в России двух разных правовых...
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