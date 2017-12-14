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День уродливого рождественского свитера: идеи для праздника

15.12.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во французском Альби даже провели международный конкурс "Уродливые свитеры". В этом году в соревновании приняло участие около 600 человек — англичане, португальцы, испанцы и швейцарцы.

День уродливого рождественского свитера: идеи для праздника
Sputnik
Какой сегодня праздник: 15 декабря 2017 года

Жюри сравнивало нелепость узоров, цветовую гамму и даже материал, из которого сделаны свитеры. Каких-то определенных стандартов для уродливых свитеров нет: главное, побольше хэндмейд украшений, елок, оленей, забавных узоров и ярких нитей.

Ведь праздник так и родился — из традиции дарить родственникам уютные домашние свитера к празднику, которые надевали на рождественские семейные посиделки. Часто эти свитера от мамы, бабушки или тети не отличались особым вкусом, однако их особая эстетика привлекла внимание в 1980-е, и подарок стал атрибутом некой обязательной, но не всегда приятной традиции, вынужденной встречи с родственниками, с которыми не очень-то хочется общаться. Свитера стали украшать самыми разными рисунками и узорами, соревнуясь в "уродливости". А лет 10 назад появился и сам праздник, который отмечают в офисах, колледжах, банках.

 
 
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15 декабря отмечается День уродливого рождественского свитера. Праздник, возникший в США, уже давно переехал и в Европу.

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