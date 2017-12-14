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Япония упростила визовые требования для белорусов
15.12.2017 12:24 — Разное | Ежедневник
фото: ratanews.ru
Меры по упрощению визовых условий приняты по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь.
Об этом сообщили в посольстве Японии в Беларуси. Данные меры вступают в силу 1 января 2018 года и призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов, говорится в сообщении посольства.
Так, расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней) с деловыми целями, а также для деятелей культурного и интеллектуального труда. Кроме того, максимальный срок действия виз будет увеличен с трех до пяти лет.
Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.
Предполагается, что со вступлением в силу вышеперечисленных изменений улучшатся условия для бизнесменов и туристов, а также увеличится число граждан, повторно посещающих Японию. Как следствие, ожидается активизация контактов между гражданами Японии и Беларуси, сообщает посольство.
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Меры по упрощению визовых условий приняты по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь.
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