Смартфоны индийских солдат разбили камнями из-за постов в социальных сетях

Смартфоны пятидесяти военнослужащих вооруженных сил Индии разбили за посты в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Офицеры одного из подразделений запретили использование мобильных телефонов из-за постов и видео в социальных сетях, в которых многие солдаты жаловались на условия прохождения службы и качество предоставляемого лечения. Посты быстро разошлись в Сети и вызвали большой резонанс у пользователей.

После запрета нескольких солдат все же застали со смартфонами. Из-за этого в подразделении провели обыск и изъяли мобильные устройства, принадлежащие пятидесяти военнослужащим. На их глазах смартфоны разбили камнями.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные ударостойкие смартфоны (которые сложно разбить камнями):