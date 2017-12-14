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Что известно о краже биткоинов в Бресте, из-за которой могут завести уголовное дело
В Беларуси хотят
Сейчас милиция устанавливает личность злоумышленника.
— Предполагаем, что это не житель Бреста. Поэтому хотим обратить внимание на имеющееся видео, чтобы его посмотрела как минимум вся республика, — рассказывает первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.
Специалист добавляет, что согласно Единому государственному банку данных это первый зарегистрированный случай в Беларуси похищения биткоина.
— Вероятность того, что такие заявления были, есть. Дело в том, что есть закон об обращении граждан. Увидеть, к кому обращались в соответствии с ним, по базам данных невозможно. Но я не уверен, что дела, связанные с похищением биткоина, регистрировались в законе об обращении граждан. Формально усматривается правонарушения, поэтому с долей вероятности 100% мы утверждаем, что это первый случай.
Из-за того что прежде уголовные дела по факту хищения криптовалюты в Беларуси не возбуждались, ситуация осложняется с правовой оценкой осложняется, отмечает специалист.
— Сейчас это материал проверки. Пока уголовного дела нет, но гипотетически его могут завести.
К продавцу биткоина, директору фирмы, у правоохранителей также могут быть вопросы. Но только в том случае, если появится уголовное дело.
— Сначала нужно доказать, что сделка была. Для этого нужно найти потенциального покупателя, который это подтвердит. После этого мы или Следственный комитет, возможно, будем решать, есть ли что-то противозаконное в действиях продавца. Если дело не возбудят, то и никаких вопросов к директору фирмы не появится, — говорит Дмитрий Коровяковский.
Напомним, к правоохранителям обратился директор минской фирмы. Заявление в Ленинский РОВД Бреста было написано еще в середине августа. Потерпевший рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина через мессенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов.
«Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел», — рассказал первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.
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Правоохранители рассказали, как проходит проверка по этому делу.
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