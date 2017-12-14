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Что известно о краже биткоинов в Бресте, из-за которой могут завести уголовное дело

15.12.2017 12:36 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси хотят завести первое уголовное дело за хищение биткоина. Потерпевший — мужчина 1985 года рождения, директор одной из минских фирм. Правоохранители рассказали, как проходит проверка по этому делу.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас милиция устанавливает личность злоумышленника.

— Предполагаем, что это не житель Бреста. Поэтому хотим обратить внимание на имеющееся видео, чтобы его посмотрела как минимум вся республика, — рассказывает первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.

Специалист добавляет, что согласно Единому государственному банку данных это первый зарегистрированный случай в Беларуси похищения биткоина.

— Вероятность того, что такие заявления были, есть. Дело в том, что есть закон об обращении граждан. Увидеть, к кому обращались в соответствии с ним, по базам данных невозможно. Но я не уверен, что дела, связанные с похищением биткоина, регистрировались в законе об обращении граждан. Формально усматривается правонарушения, поэтому с долей вероятности 100% мы утверждаем, что это первый случай.

Из-за того что прежде уголовные дела по факту хищения криптовалюты в Беларуси не возбуждались, ситуация осложняется с правовой оценкой осложняется, отмечает специалист.

— Сейчас это материал проверки. Пока уголовного дела нет, но гипотетически его могут завести.

К продавцу биткоина, директору фирмы, у правоохранителей также могут быть вопросы. Но только в том случае, если появится уголовное дело.

— Сначала нужно доказать, что сделка была. Для этого нужно найти потенциального покупателя, который это подтвердит. После этого мы или Следственный комитет, возможно, будем решать, есть ли что-то противозаконное в действиях продавца. Если дело не возбудят, то и никаких вопросов к директору фирмы не появится, — говорит Дмитрий Коровяковский.

Напомним, к правоохранителям обратился директор минской фирмы. Заявление в Ленинский РОВД Бреста было написано еще в середине августа. Потерпевший рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина через мессенджер Telegram познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов.

«Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел», — рассказал первый заместитель начальника РОВД Ленинского района Дмитрий Коровяковский.

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Правоохранители рассказали, как проходит проверка по этому делу.

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