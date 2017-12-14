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В Ираке скрестили автокран с китайской пушкой
Участники народного ополчения Ирака построили необычную самоходную артиллерийскую установку,
Китайское орудие — копия советской 130-мм пушки М46. Эта артиллерийская система применялась обеими сторонами во время ирано-иракской войны. В отличие от советской, китайская пушка легче — 6,3 тонны вместо 7,7 тонны.
Большую популярность эта пушка приобрела прежде всего из-за хорошей дальнобойности: до 27,5 км осколочно-фугасными снарядами. Учитывая нехватку боевой техники и наличие большого количества таких пушек, неудивительно, что иракские добровольцы прибегают к созданию подобных эрзац-САУ.
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Китайское орудие - копия советской 130-мм пушки М46.
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