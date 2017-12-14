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Спасение собаки, попавшей в петлю браконьера, сняли на видео

15.12.2017 12:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Собака, попав в петлю, которая была установлена для ловли зайцев, попыталась вырваться, однако металлическая проволока все туже затягивалась на ее шее, рассказала Sputnik официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Спасение собаки, попавшей в петлю браконьера, сняли на видео
Associated Press
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Инспекторы, находившиеся в тех местах с рейдом, услышали громкий лай, призывавший на помощь.

Сотрудники Госинспекции быстро нашли попавшую в путы собаку и, сначала успокоив испуганное животное, размотали проволоку с ее шеи. Собака не получила травм и позже убежала в сторону находившегося поблизости дачного поселка.

В Госинспекции напомнили, что охота с помощью петель наказывается крупным штрафом в размере более тысячи рублей.

 
 
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Инспекторы природоохраны освободили собаку, которая попала в браконьерскую петлю, установленную в лесу в Борисовском районе. Смотрите на видео, как спасали...

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