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Спасение собаки, попавшей в петлю браконьера, сняли на видео
15.12.2017 12:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Собака, попав в петлю, которая была установлена для ловли зайцев, попыталась вырваться, однако металлическая проволока все туже затягивалась на ее шее, рассказала Sputnik официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
Associated Press
Инспекторы, находившиеся в тех местах с рейдом, услышали громкий лай, призывавший на помощь.
Сотрудники Госинспекции быстро нашли попавшую в путы собаку и, сначала успокоив испуганное животное, размотали проволоку с ее шеи. Собака не получила травм и позже убежала в сторону находившегося поблизости дачного поселка.
В Госинспекции напомнили, что охота с помощью петель наказывается крупным штрафом в размере более тысячи рублей.
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Инспекторы природоохраны освободили собаку, которая попала в браконьерскую петлю, установленную в лесу в Борисовском районе. Смотрите на видео, как спасали...
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