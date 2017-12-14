Спасение собаки, попавшей в петлю браконьера, сняли на видео

Собака, попав в петлю, которая была установлена для ловли зайцев, попыталась вырваться, однако металлическая проволока все туже затягивалась на ее шее, рассказала Sputnik официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.



Associated Press Видеофакт: упавшую в колодец слониху полтора дня вытягивали кранами

Инспекторы, находившиеся в тех местах с рейдом, услышали громкий лай, призывавший на помощь.

Сотрудники Госинспекции быстро нашли попавшую в путы собаку и, сначала успокоив испуганное животное, размотали проволоку с ее шеи. Собака не получила травм и позже убежала в сторону находившегося поблизости дачного поселка.

В Госинспекции напомнили, что охота с помощью петель наказывается крупным штрафом в размере более тысячи рублей.