Для защиты прав потребителей. Ломбардам в 2 раза повысят минимальный размер уставного фонда

С 1 июля 2018 года в Беларуси в два раза увеличат требования к минимальному размеру уставного фонда ломбардов — с нынешних 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Такое решение принято постановлением правления Нацбанка от 5 декабря 2017 года № 482.

Изменения приняты для повышения качества оказываемых населению финансовых услуг и усиления защиты прав потребителей таких услуг, отмечает регулятор.

«Данная мера в комплексе с иными предпринимаемыми шагами призвана способствовать созданию более качественного, прозрачного и конкурентного рынка микрофинансирования за счет повышения финансовой устойчивости юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, уровня ответственности их учредителей, а также качества оказываемых услуг», — поясняют в Нацбанке.

Регулятор рассчитывает, что действующие участники рынка микрофинансирования успеют до 1 июля 2018 года адаптироваться к новым условиям функционирования и принять меры для выполнения требования по формированию уставного фонда в необходимом размере, а также внести соответствующие изменения в уставные документы.

На 5 декабря этого года в реестре микрофинансовых организаций находится 107 юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, у которых функционирует 467 мест предоставления гражданам микрозаймов под залог движимого имущества.