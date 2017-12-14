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Япония упрощает визовые требования для белорусов
Меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси начнут действовать с 1 января 2017 года.
Об этом сообщают в японском посольстве, отметив, что меры приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений и «призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов».
Содержание принятых изменений:
Предполагается, что со вступлением в силу вышеперечисленных изменений улучшатся условия для бизнесменов и туристов, а также увеличится число граждан, повторно посещающих Японию. Как следствие, ожидается активизация контактов между гражданами Японии и Беларуси.
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Меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси начнут действовать с 1 января 2017 года.
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