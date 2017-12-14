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Япония упрощает визовые требования для белорусов

15.12.2017 12:54 — Разное | БДГ  
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Меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси начнут действовать с 1 января 2017 года.

Об этом сообщают в японском посольстве, отметив, что меры приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений и «призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов».

Содержание принятых изменений:

  • Расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней), которые планируют посетить Японию с деловыми целями, а также для деятелей интеллектуального труда и культуры.
  • Максимальный срок действия многократных краткосрочных виз будет увеличен с трех до пяти лет.
  • Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы. 

Предполагается, что со вступлением в силу вышеперечисленных изменений улучшатся условия для бизнесменов и туристов, а также увеличится число граждан, повторно посещающих Японию. Как следствие, ожидается активизация контактов между гражданами Японии и Беларуси.   

 
 
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Меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси начнут действовать с 1 января 2017 года.

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