Япония упрощает визовые требования для белорусов

Меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси начнут действовать с 1 января 2017 года.

Об этом сообщают в японском посольстве, отметив, что меры приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений и «призваны послужить укреплению двусторонних отношений, в том числе активизации личных контактов».

Содержание принятых изменений:

Расширен круг заявителей, имеющих право на получение многократных краткосрочных виз (пребывание не более 90 дней), которые планируют посетить Японию с деловыми целями, а также для деятелей интеллектуального труда и культуры.

Максимальный срок действия многократных краткосрочных виз будет увеличен с трех до пяти лет.

Для заявителей, самостоятельно оплачивающих поездку, упраздняются гарантийные документы, которые ранее были необходимы для получения краткосрочной визы.

Предполагается, что со вступлением в силу вышеперечисленных изменений улучшатся условия для бизнесменов и туристов, а также увеличится число граждан, повторно посещающих Японию. Как следствие, ожидается активизация контактов между гражданами Японии и Беларуси.