Собака, исполняющая желания, появилась в Новой Боровой

В Новой Боровой накануне праздников появилась новая местная достопримечательность – необычная скульптура собаки, призванная стать одним из символов района. Она расположена рядом с 80-летним дубом, спасенным от вырубки при строительстве района, и «домиком на дереве». В чём заключается идея создания подобных нестандартных для жилых районов общественных мест?

“Установка скульптуры завершила создание “уютного уголка” в Новой Боровой. Реализация этого проекта - это воплощённая мечта всех выросших детей: свой собственный домик на дереве вдали от суеты. Место, где можно отдохнуть, собраться с мыслями и помечтать. А сейчас там ещё будет ждать самый верный друг в мире - собака, которую в трудный момент можно подержать за лапу, а моменты радости - потеребить за ухом. Или прошептать на ухо самое сокровенное желание, с которым так хочется с кем-то поделиться, и потереть за нос, чтобы оно непременно исполнилось” – вдохновлённо рассказывает Екатерина Лапушинская, руководитель управления маркетинга “А-100 Девелопмент”.

Домик на дереве появился этим летом, успел стать настоящим хитом среди жителей Новой Боровой. В нём проводили время дети и взрослые, устраивали пикники, читали книги и общались. А после установки скульптуры собаки (что особенно символично накануне года Жёлтой собаки по восточному календарю) домик уже точно никогда не будет пустовать и будет привлекать своим уютом в любое время года.

Наличие собственного архитектурного символа в жилом районе – обычное дело как для Западной Европы, так и для США. С одной стороны, это объединяет жителей, с другой – подчеркивает атмосферу района, его особенность и неповторимость. Например, жители лондонского района Финчли гордятся скульптурой «Лучник», установленной рядом со станцией метро. Он намекает на прошлое района – ранее здесь были охотничьи угодья. А символом вильнюсского района Ужупис стал «Ангел Ужуписа»: ведь это творческий район, а художники – настоящие ангелы города.

Собака выбрана в качестве символа не просто так: она является воплощением ценностей Новой Боровой. Семья, дружба и сообщество занимают важное место в философии района. Также скульптура призвана стать своеобразным объектом гордости для жителей, точкой притяжения и обязательным пунктом в экскурсии по району для гостей.

Высота скульптуры более 1 метра, а ее вес – порядка 200 килограмм. Скульпторы по заданию «А-100 Девелопмент» работали над созданием скульптуры порядка полугода. Материалом стал специальный белый бетон с мраморной крошкой. Поверхность скульптуры отполирована, чтобы к ней было приятно прикасаться и играть с ней, что особенно актуально для маленьких жителей района. Нос собаки и медальон с названием района отлиты из бронзы с применением технологий точного литья.

В компании «А-100 Девелопмент», которая застраивает Новую Боровую, рассказали, что если потереть собаке бронзовый нос, то ваша мечта непременно сбудется. Более того, застройщик решил воплотить это в жизнь и пообещал выполнить три желания белорусов. Наверное, это единственная скульптура в мире, которая на самом деле помогает исполнить желание. У собаки даже появился свой собственный сайт www.wish.newbor.by , где можно загадать желания и узнать все подробности.

Чтобы загаданное стало реальностью, нужно выполнить несколько простых действий: приехать в Новую Боровую, загадать желание и потереть нос скульптуре собаки. Затем сфотографироваться на ее фоне и до 28 декабря разместить в Facebook, Instagram или ВКонтакте пост с фото, описанием своей мечты и хэштегом #wishnewbor. А дальше все просто: подпишитесь на сообщество Новой Боровой в одной из указанных социальных сетей и заполните форму на сайте wish.newbor.by. И верьте в то, что чудеса случаются! Ну и, само собой, желания не должны нарушать действующее законодательство Республики Беларусь.

Собака исполнит три случайно выбранных желания, которые буду соответствовать указанным выше правилам. Счастливчики, чьи желания будут исполнены, станут известны 29 декабря, накануне Нового года.