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Хоккейный клуб из Дании предложил выплачивать зарплату игрокам биткоинами

15.12.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
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Датский хоккейный клуб «Рунгстед» заключил спонсорское соглашение с компанией Bitcoin Suisse, занимающейся криптовалютами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Арена клуба будет переименована в Bitcoin Arena.

Кроме того, «Рунгстед» предложил игрокам выплачивать зарплату в биткоинах.

Николай Рунгстед, один из хоккеистов, уже дал свое согласие и стал спортсменом в мире, который получает зарплату в биткоинах.

При этом в контракте прописаны условия, которые защищают его от потери денег в случае резких скачков курса криптовалюты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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