Хоккейный клуб из Дании предложил выплачивать зарплату игрокам биткоинами

Датский хоккейный клуб «Рунгстед» заключил спонсорское соглашение с компанией Bitcoin Suisse, занимающейся криптовалютами.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Арена клуба будет переименована в Bitcoin Arena.

Кроме того, «Рунгстед» предложил игрокам выплачивать зарплату в биткоинах.

Николай Рунгстед, один из хоккеистов, уже дал свое согласие и стал спортсменом в мире, который получает зарплату в биткоинах.

При этом в контракте прописаны условия, которые защищают его от потери денег в случае резких скачков курса криптовалюты.