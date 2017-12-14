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Хоккейный клуб из Дании предложил выплачивать зарплату игрокам биткоинами
Датский хоккейный клуб «Рунгстед» заключил спонсорское соглашение с компанией Bitcoin Suisse, занимающейся криптовалютами.
Арена клуба будет переименована в Bitcoin Arena.
Кроме того, «Рунгстед» предложил игрокам выплачивать зарплату в биткоинах.
Николай Рунгстед, один из хоккеистов, уже дал свое согласие и стал спортсменом в мире, который получает зарплату в биткоинах.
При этом в контракте прописаны условия, которые защищают его от потери денег в случае резких скачков курса криптовалюты.
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А домашнюю арену переименовать в Bitcoin Arena.
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