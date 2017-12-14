ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смоленская таможня изъяла турецкие томаты у минской фирмы

15.12.2017 13:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Смоленская таможня изъяла турецкие томаты у минской фирмы

фото: hectare-agro.com.ua

Сотрудники Смоленской таможни задержали белорусский грузовой автомобиль при попытке ввоза на территорию России 21 тонны томатов турецкого производства.

У перевозчика был обнаружен недействительный фитосанитарный сертификат на груз, сообщает ТАСС.

Запрет на поставки в Россию турецких томатов был введен с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года Россия разрешила ввоз томатов из Турции, одобренный объем поставок - 50 тыс. тонн. Доступ на российский рынок получили пока что четыре турецких поставщика томатов. Местами поставок определены пункты пропуска "Погар" и "Новые Юрковичи" в Брянской области, а также морской порт Геленджик в Краснодарском крае.

"Партия свежих томатов весом более 21 тонны турецкого производства, перемещаемых из столицы Беларуси в Москву, задержана мобильными группами Смоленской таможни на автодороге недалеко от границы", - говорится в сообщении.

Партию томатов везла компания из Минска, получателем значилась московская фирма. Томаты будут изъяты и уничтожены, добавили в таможне. Там также отметили, что ранее уже фиксировались попытки провоза на территорию России томатов из Турции, которые таможенники при проверке находили в машинах вместе с другими турецкими овощами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Смоленской таможни задержали белорусский грузовой автомобиль при попытке ввоза на территорию России 21 тонны томатов турецкого производства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейный клуб из Дании предложил выплачивать зарплату игрокам биткоинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика