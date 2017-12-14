Смоленская таможня изъяла турецкие томаты у минской фирмы

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Сотрудники Смоленской таможни задержали белорусский грузовой автомобиль при попытке ввоза на территорию России 21 тонны томатов турецкого производства.

У перевозчика был обнаружен недействительный фитосанитарный сертификат на груз, сообщает ТАСС .

Запрет на поставки в Россию турецких томатов был введен с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 ноября 2017 года Россия разрешила ввоз томатов из Турции, одобренный объем поставок - 50 тыс. тонн. Доступ на российский рынок получили пока что четыре турецких поставщика томатов. Местами поставок определены пункты пропуска "Погар" и "Новые Юрковичи" в Брянской области, а также морской порт Геленджик в Краснодарском крае.

"Партия свежих томатов весом более 21 тонны турецкого производства, перемещаемых из столицы Беларуси в Москву, задержана мобильными группами Смоленской таможни на автодороге недалеко от границы", - говорится в сообщении.

Партию томатов везла компания из Минска, получателем значилась московская фирма. Томаты будут изъяты и уничтожены, добавили в таможне. Там также отметили, что ранее уже фиксировались попытки провоза на территорию России томатов из Турции, которые таможенники при проверке находили в машинах вместе с другими турецкими овощами.