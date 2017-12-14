|
В Клецком районе Audi насмерть сбила мужчину, который споткнулся и упал, перебегая дорогу
В Клецком районе под колесами Audi погиб пешеход. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
Смертельный наезд произошел 14 декабря, в 19.10, в агрогородке Яновичи. Здесь 55-летний местный житель, управляя автомобилем Audi A4, совершил наезд на 62-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход, перебегая дорогу, споткнулся и упал перед автомобилем.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть...
|
Архив (Разное)
Комментарии